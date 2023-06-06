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壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

聯合新聞網／即時報導
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）

水母含有毒素會引發人體不適，然而一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上，結果被牠狠狠刺傷，樂極生悲痛得急忙跳進海中清洗。

網友在reddit分享一段影片，一名講土耳其語的男子和朋友在海邊玩耍，他從海中撈上來一隻巨型白色水母，男子興奮地大喊「我抓到章魚了」，接著把水母捧在手中，由於太巨大還用手臂托著牠的頭部，有點像抱嬰兒的姿勢。

正當男子將水母轉到正面讓朋友拍攝，他似乎被其毒素刺激到了，趕緊將水母放在地上，一邊搔抓著手臂；後來愈感到不對勁，慌慌張張地蹬著岩石朝大海奔去，撲通一聲跳下海清洗毒素，在水中仍發出陣陣叫喊聲，感覺還是很疼痛。

     Guy thought hugging a jellyfish was a good idea lol
by      u/VariousBasket125 in      facepalm    

網友表示：「達爾文又上工了」、「水母有毒不是常識嗎」、「把水母當章魚有多蠢」、「即使是章魚也有含劇毒的品種」、「我曾被水母螫過腳，痛了好幾個小時」、「被水母螫傷用醋滿有效的」。

有網友指影片中男子抓到的可能為「桶水母」，水母的表皮細胞為刺細胞，延伸長滿至水母的觸手，其中含有稱為刺絲囊的胞器內含毒液，當水母進行攻擊時會將刺絲囊刺向對方，毒液慢慢釋出。被水母螫到會立刻感到疼痛，皮膚出現紅色的鞭痕，並從患部開始擴散疼痛，接著感覺癢、灼熱與抽痛、起水泡。若水母毒性高，傷者可能很快出現想吐、心跳加快、呼吸困難或休克等症狀。

若被水母螫傷可採取下列緊急處理方式，先用海水清洗患部，若身上有刺用鑷子小心取出，將患部浸泡或淋熱水至少20到45分鐘。若是被箱型水母螫傷，因其含有劇毒，應盡快泡熱水和用醋酸沖洗患部，抑制毒素釋放，並盡快送醫。

土耳其

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