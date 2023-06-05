我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區驕傲遊行 同志、酷兒各領風騷 捍衛性別平權

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

聯合新聞網／ 即時報導
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。(示意圖／ingimage)
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。(示意圖／ingimage)

英國23歲男子原本是一位建築工人，但他發現薪水難以支付帳單，便決定發展在eBay上轉售生活用品的副業，他在eBay上轉售兒童玩具、空氣清淨劑、絞肉機等物品，光是1年利潤就超過18萬英鎊（約22萬美元）。

根據《鏡報》報導，盧克（Luke Williams）過去在建築工地上班，但他的薪水難以支付帳單，因此他透過eBay出售舊手機，事後更擴大業務範圍，向批發商採購家居用品，之後每月可從eBay賺取1000英鎊。

盧克偶然發現亞馬遜物流（FBA）電商的好處，「我可以在這裡向批發商購買商品，也可以從這裡銷售那些商品」；盧克向批發商採購生活用品，便自2021年6月開始，在eBay上銷售空氣清淨劑、絞肉機、手機、兒童玩具等，他的收入也從每月1000英鎊增加到3萬英鎊。

眼看eBay上的銷售生意步入正軌，盧克便辭去在建築工地的正職工作，更加專注地投入利用eBay平台賺錢，之後他在1年內賺取18萬英鎊的驚人利潤。盧克透露大部分的利潤收入大多都是在過去6個月內賺到的，他不諱言地說生活開支給他的壓力起到一定作用，「不只是物價飆升，就連油價也漲不停」。

盧克的業務愈做愈大，他聘請2名員工替他採購商品，他發現人們不想離開家、驅車前往超市採購，「在eBay上可以買到更便宜的東西，也不用去到超市付錢」，他也因此增加大量收入，如今的他負擔得起一台1.7萬英鎊的賓士車和商務艙機票。

利潤 手機 油價

上一則

6月5日星座運勢 獅子不宜投資 射手切勿逞強

下一則

蘋果Apple Watch再曝光新專利 加入「後鏡頭」感應Face ID

延伸閱讀

成衣批發商生意忙常腹痛腹瀉 中醫助腸胃機能健朗

成衣批發商生意忙常腹痛腹瀉 中醫助腸胃機能健朗
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
求職難…54歲農民工父親滿屏信息沒回音 看哭女兒

求職難…54歲農民工父親滿屏信息沒回音 看哭女兒
德州康羅市2層樓工地建物倒塌 2死7傷

德州康羅市2層樓工地建物倒塌 2死7傷

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
前國務卿季辛吉27日屆滿百歲，仍關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以如今他轉為挺烏克蘭入北約。(美聯社)

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

2023-05-27 21:47
這隻魚的品種不明，但可以看出身體較長、前鰭短，推測應是底棲動物。（翻攝自Instagram／ @rfedortsov_officia_account）

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

2023-05-29 02:45
勞工統計局統計顯示，居住成本是退休族最大額的支出。圖為賓州密德薩克斯鎮一處社區。(美聯社)

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

2023-05-24 21:25
小學數學考除法，「5塊餅4兄弟怎分最公平」，一名小學生雖然答錯，但答案讓許多人感動。（示意圖／ingimage）

數學考「5塊餅分4兄弟」 小學生答錯卻感動眾人獲滿分

2023-06-02 04:50
不少人使用iPhone一段時間後，常常會覺得手機速度變慢。（路透）

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

2023-06-03 21:07

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機