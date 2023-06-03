愛吃生食惹禍 泰孕婦肚痛吐出15公分肥蟲

泰國一名孕婦因腹痛嘔吐就醫。示意圖，非當事人。（路透）

愛吃生食注意了。泰國 一名27歲的孕婦，日前因出現噁心、腹痛等症狀前往東薩克醫院（DonSak Hospital）就診，結果竟當場吐出2隻又大又肥的「蛔蟲」，好在經過治療，目前情況已好轉。對此，醫師就提醒，食用生食一定要徹底洗淨，否則很有可能在不知情的情況下，將蟲卵吃下肚。

據泰國當地媒體報導，東薩克醫院在臉書 分享案例，一名懷孕8個多月的孕婦，某天因不明原因突頻繁嘔吐，並出現間歇性腹痛的症狀。她到院接受治療時又吐了2次，這次除了異物，還有2隻又肥又長的活蟲，長約10~15公分，醫師不敢大意，將其拿去化驗後，發現是「成蟲階段的蛔蟲」。

孕婦吐出2條長約15公分的蛔蟲。（取材自臉書）

醫師檢查後發現，該孕婦體內已感染蛔蟲，便開了驅蟲藥給她服用。好在，孕婦吃藥後病情出現好轉，雖目前仍在住院觀察中，但嘔吐的狀況已逐漸減緩。對此，醫師就指出，蛔蟲卵會附著在蔬果上，若洗菜沒洗乾淨直接吃下，蟲就會寄生在人體內。

孕婦吐出2條長約15公分的蛔蟲。（取材自臉書）

院方也提醒，民眾在烹製各種食物，如豬雞牛羊等，都建議要煮熟；蔬果則要以流水的方式沖水約10分鐘才能徹底洗淨；生醃海鮮則是盡量少吃。

愛吃生食！孕婦肚痛「吐出活肥蟲」 長15公分狂蠕動

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