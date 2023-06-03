蘋果WWDC官網藏密語 網破解：等超久的「重磅新品」來了

WWDC23的宣傳中，有網友意外挖出Apple暗藏在文字中的玄機。(取材自Twitter)

蘋果 （Apple ）全球開發者大會（WWDC ）2023即將在5日登場，官方也已釋出相關宣傳，而其中暗藏許多玄機，被網友逐一破解，透露出蘋果將在會中推出的新產品。

蘋果WWDC 2023即將於美東時間5日下午1時登場，這將是今年首場蘋果的大型發表會，今年的主題為「Code new worlds.」意即「編碼新世界」，然而在官方頁面中，有眼尖網友發現蘋果在WWDC官網所藏的玄機，將可能推出的產品寫在宣傳文字中。

Yeah! The Apple VR headset is officially confirmed to launch at WWDC 2023!#WWDC23 https://t.co/sRRgSJ52dY pic.twitter.com/RhP6GXwUJv — TECHNOLOGY INFO (@TECHINFO45) 2023年6月1日

有網友發現，在一整排的宣傳文字裡，竟有「vr headset unveiled at WWDC」的字樣，意即「VR 頭戴式裝置將在WWDC揭曉」，似乎暗示著蘋果即將推出頭戴式裝置，踏足VR虛擬世界。

而網路上也已經有人爆料該頭戴式裝置可能的樣貌，充滿科技感的造型將搭載「xrOS」系統，並擁有4K的體驗，也有網友預估，售價可能落在3000元左右。