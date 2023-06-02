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阿聯酋巨無霸A380機型抵峇里島 民眾搶拍留念

中央社雅加達2日專電
阿聯酋航空巨無霸A380機型的客機昨天首次降落在峇里島機場，吸引許多航空迷到跑道周圍拍照。歐新社
阿聯酋航空巨無霸A380機型的客機昨天首次降落在峇里島機場，吸引許多航空迷到跑道周圍拍照。歐新社

阿聯酋航空巨無霸A380機型的客機昨天首次降落在峇里島機場，吸引許多航空迷到跑道周圍拍照。當地官員認為，這代表當地旅遊業正持續復甦，並表示會增派機場移民官，加快通關速度以接待更多遊客。

印尼「時代報」（Tempo）今天報導，阿聯酋航空巨無霸A380機型客機飛往峇里島的航班昨天下午4時抵達峇里島機場，該航班1日從杜拜出發直飛峇里島，共搭載482名乘客，回程航班為昨晚8時起飛，共載運474名乘客。

印尼機場管理公司（Angkasa Pura I）總經理法伊克（Faik Fahmi）說，隨著A380客機抵達峇里島，到峇里島旅遊的國際遊客也會跟著增加，這也象徵旅遊業正在復甦。

印尼峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）則感謝阿聯酋航空選擇峇里島作為該公司A380客機的飛行目的地。

巨無霸A380機型客機昨天抵達峇里島時，有許多民眾和航空迷在跑道周圍拍照，印尼「羅盤報」（Kompas）報導稱，許多網友在網路上追蹤該航班，而峇里島機場跑道周圍的海灘則有上百人聚集，搶著看巨無霸A380客機降落。

為了捕捉巨無霸A380客機的身影，許多航空迷帶著裝有長鏡頭的專業相機卡位。當地民眾德地（Dedy Soelistija）說：「為了不要離開這個位置，我帶了一些食物，因為後面有很多人，如果離開這裡，人們就會搶走我的位置。」

根據印尼媒體報導，隨著阿聯酋航空使用A380機型的客機往來峇里島，峇里島機場正式成為全球第53個使用A380客機作為定期商業航班的機場之一，為了加快機場通關程序，峇里島移民局也在機場增派10名移民官。

峇里島移民官員蘇吉托（Sugito）今天向「時代報」表示，針對阿聯酋航空的A380客機，移民局將在峇里島機場加派官員，目前在該機場的移民官員共有49人。

據統計，峇里島今年1至4月已有150萬名國際遊客入境，當局目標是在今年年底前吸引共450萬遊客赴峇里島旅遊。

阿聯酋航空巨無霸A380機型的客機昨天首次降落在峇里島機場，吸引許多航空迷到跑道...
阿聯酋航空巨無霸A380機型的客機昨天首次降落在峇里島機場，吸引許多航空迷到跑道周圍拍照。歐新社

機場 移民局 印尼

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