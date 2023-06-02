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黃仁勳當年在平價餐廳創業 母親曾勸：何不找份工作？

編譯季晶晶／綜合2日電
輝達執行長黃仁勳。（本報資料照片）
輝達執行長黃仁勳。（本報資料照片）

美國僅七家公司的市值曾突破1兆美元，其中有車庫創業、有從大學宿舍起步，最近叩關的輝達（Nvidia）則誕生於全年無休的平價家庭餐廳Denny's。

華爾街日報報導，30年前，三位矽谷工程師約在Denny's餐館見面，邊吃鬆餅邊討論創業夢想。輝達聯合創辦人之一的馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）檢討反省表示：「我們不是好顧客。一坐四小時，會喝上10杯咖啡。」Denny's咖啡免費續杯，還可以一直跟服務生要牛奶和糖。

他們糟到被踢出卡座，與另一組人馬一起──加州聖荷西市的警察──他們將餐廳後方的一個房間當共享辦公室用。馬拉科夫斯基回憶說，一堆警察在他們旁邊低頭忙著寫報告。

但這無礙於創造出一家大放異彩的公司。輝達早期押注幾乎不存在的市場──從PC遊戲到AI運算，原本都是黃仁勳口裡的「零兆美元市場」──事實證明他們從角落翻找出看來不值錢、卻創造出巨大價值的機會。AI所需的GPU現在幾乎全由輝達製造，有如淘金熱時期只有一家公司供應鐵鎬和鐵鍬。

AI所需的GPU現在幾乎全由輝達製造。（路透）
AI所需的GPU現在幾乎全由輝達製造。（路透）

輝達創辦人的分工是：在Sun Microsystems上班的馬拉科夫斯基和普里姆（Curtis Priem）分別負責硬體設計和軟體架構，任職於LSI Logic的黃仁勳負責商業決策。三人當初做市調，研究同業競爭、矽價、未命名公司的潛在利潤率，全在Denny's進行。他們正籌建公司打算離職，不能在彼此的辦公室見面，所以選了這麼一個中立區。

黃仁勳對Denny's很有感情。原本並不擅長公開演講的他，很早之前曾在Denny's打工當服務生，這個工作經驗協助他擺脫羞澀，能自在地與陌生人溝通，碰上超乎掌控的緊繃場面也懂得做出讓步。

但想創業的三個人注意到Denny's窗戶上有彈孔，意識到這家公路邊的小餐館可能不是很安全；他們後來搬到一處有隱私但沒有空調的公寓。

最初，他們給公司取名Nvision，但發現好幾家公司有類似的名字，其中一家生產環保衛生紙。後來才改名Nvidia。

創業之初，黃仁勳要說服很多人相信公司願景，這也包括他自己的母親。當他宣布要和朋友共同成立一家公司，製造遊戲晶片時，他的母親勸他：「你何不去找份工作？」現在回過頭看，幸好黃仁勳沒聽話。

黃仁勳 輝達 警察

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