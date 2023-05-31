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「每一口都有毒」加拿大規定每根香菸都要印上健康警語

中央社／渥太華31日綜合外電報導
加拿大要求業者把「香菸會導致白血病」和「每一口都有毒」等健康警語直接印在每支香菸上。（美聯社）
加拿大要求業者把「香菸會導致白血病」和「每一口都有毒」等健康警語直接印在每支香菸上。（美聯社）

加拿大今天宣布，將要求業者把「菸草煙霧會傷害兒童」、「香菸會導致白血病」和「每一口都有毒」等健康警語直接印在每支香菸上，創全球先例。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加國衛生官員表示：「加拿大政府持續在新的菸草產品外觀、包裝和標籤條例上加以努力，以幫助成年的癮君子戒菸，來保護青少年和非菸草使用者免受尼古丁成癮，並且進一步降低菸草的吸引力。」

加拿大將在每支香菸上，印上英文和法文警語。衛生官員說，單支香菸上的標示，將讓吸菸者幾乎不可能避開警告。

這項法規是加拿大目標在2035年前，將全國菸草使用率降到5%以下的一部分。

衛生官員說，除此之外，當局也將採取其他措施，來減少國內吸菸人數，包括在菸草產品包裝上加強標示健康訊息。

加拿大衛生部長杜克羅（Jean-Yves Duclos）在聲明中說：「使用菸草仍是加拿大最重大的公共衛生問題之一，也是國內導致疾病和過早死亡的主要可預防原因，我國政府正致力保護年輕人的健康。」

新規將於8月1日生效，將會分階段實施。按照規定，明年4月底前，零售商要在菸草產品包裝貼上新的警語；明年7月底前，特大號包裝的香菸要先印上警語；隨後是普通尺寸香菸和其他產品，到2025年4月前都要遵守新規。

加拿大 零售商

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