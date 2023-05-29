萬年鐘乳石遭敲斷帶走 男童母親：孩子「特別喜歡」

一名男童於貴州「天星洞」內敲打鐘乳石，破壞珍貴的喀斯特地形地貌。（取材自微博）

中國雲南、貴州一帶素有「地無三里平」之稱，以喀斯特地形的鐘乳石、石筍、溶洞地貌聞名於世，吸引不少旅客至此欣賞大自然的鬼斧神工。然而，中國最近卻傳出有一名男童到訪貴州黃果樹風景區「天星洞」時，因為「特別喜歡」鐘乳石，伸手便拿起磚頭往洞壁上的鐘乳石敲打，並把部分剝落的鐘乳石放進口袋想要帶回家。

綜合極目新聞、紅星新聞報導，有中國網友27日於社群 發文表示，他在位於貴州鎮寧布依族苗族自治縣黃果樹風景區「天星洞」遊玩時，聽見了一陣石頭敲擊聲，初時以為是風景區有施工工程，不料走到天星洞出口處附近，卻看見一位男童拿著磚頭將洞壁上的鐘乳石敲斷後，放入自身口袋。

該網友表示，因為當時男孩身邊並無家長，他先拿起手機 錄下男童的行徑，並出言阻止了男童的行為。只是，當他跟隨男童走出洞穴，卻發現男童母親坐在洞口附近的座椅上等待，且男童母親不僅對男孩敲打鐘乳石的行為表示知情，並稱「孩子特別喜歡，所以要帶走」。

據悉，天星洞內鐘乳石林立，是典型喀斯特地形的溶洞地貌。而鐘乳石、石筍形成速度極為緩慢，通常1,000年也長不到10公分，因此鐘乳石的形成往往需要上萬年或幾十萬年時間，不僅珍貴，對地質考察亦有著重要的研究價值。

該事件影片在中國網路掀起熱議，許多網友留言痛批「怎麼做到這麼理直氣壯的」、「喜歡也不能搞破壞」、「這得是多無知的人」。也有網友稱，「賠吧！傾家蕩產也要賠」，甚至反酸「罰你個千八百萬的，我們也特別喜歡」。

黃果樹風景區工作人員強調，鐘乳石作為自然景觀屬天然形成，被破壞後恢復難度較大，因此肯定是不允許破壞的。針對男孩的脫序行為，他表示，風景區已接到遊客反映，也看到網路上影片，將對此事追究責任。

目前，風景區已報警，也會調閱監視錄影器畫面，進一步處理。據北京 青年報29日消息，因男童為未成年，其監護人已到派出所配合調查，並向風景區賠禮道歉，並進行賠償。