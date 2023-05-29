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暴紅「俄國間諜白鯨」又現蹤 游至瑞典海岸遭當地民眾目擊

編譯張君堯／即時報導
挪威北方漁村2019曾出現一隻疑似來自俄羅斯的「間諜白鯨」，當時引起網路熱議，近日牠又再度出現在瑞典海岸外。(路透)
挪威北方漁村2019曾出現一隻疑似來自俄羅斯的「間諜白鯨」，當時引起網路熱議，近日牠又再度出現在瑞典海岸外。(路透)

挪威北方漁村2019曾出現一隻疑似來自俄羅斯的「間諜白鯨」，當時引起網路熱議，近日牠又再度出現在瑞典海岸外。

衛報報導，這頭白鯨最早出現在挪威北部的芬馬克地區（Finnmark），過去3年多的時間內牠沿著挪威海岸線緩慢移動，近幾個月則突然加速移動至海岸下半部並來到瑞典。有民眾28日在瑞典西南海岸附近的亨內博斯特蘭德（Hunnebostrand）目擊到他。

「OneWhale」組織的海洋生物學家斯特蘭德（Sebastian Strand）指出「我們不知道為何牠現在加速得這麼快，這點令人費解，因為牠很快離開自然環境」，並補充說「可能是荷爾蒙驅使牠尋找伴侶或者是太孤獨，因為白鯨是非常群居的物種，牠可能正在尋找其他白鯨」。

斯特蘭德還提到這頭白鯨的年齡據信為13至14歲，正處於「荷爾蒙分泌旺盛的年齡」。據信，自2019年4月抵達挪威以來，這頭白鯨魚再也沒有見過其他同類，挪威人還幫牠取了綽號「赫瓦爾第米爾」（Hvaldimir）。

當赫瓦爾第米爾首次出現在挪威時，當地漁業局的海洋生物學家從它身上取下一條印有「聖彼得堡裝備」字樣的背帶，官員表示牠很可能是從圍欄中逃脫，且可能接受過俄羅斯海軍的訓練，因為他似乎已經習慣人類。

莫斯科當局則從未對「俄羅斯白鯨間諜」發表任何官方回應。

瑞典 俄羅斯 間諜

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