最接近泰勒絲的男人 狂粉搶不到演場會門票「應徵保全」混進場

美國歌壇天后泰勒絲(Taylor Swift)近期在北美展開「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour),睽違5年的演唱會盛況空前,場場一票難求;納什維爾(Nashville)一名Swifties (泰勒絲粉絲)搶不到門票,竟出奇招當球場保全,成功混進場一睹偶像風采,他背對舞台忘情高歌的畫面也在網路上爆紅,令網友直呼「帶薪追星」實在太高明!

《CNN》報導,泰勒絲自3月起展開為期6個月的「時代巡迴演唱會」,5月6到8日在田納西州 (Tennessee)納什維爾的日產體育場(Nissan Stadium)連開3場,3日累積共21.2萬名粉絲進場,創下場館歷史紀錄。當地一名會計師戴維斯(Davis Perrigo)搶不到票,失望之餘靈機一動應徵當場館保全,幸運獲得進場機會。

演場會期間,戴維斯站在舞台側邊,與泰勒絲僅一步之遙;儘管無法用手機 錄下偶像的演出片段,但他跟著音樂陶醉哼歌的畫面被其他粉絲拍下PO網,其中唱《我知道你是大麻 煩》(I Knew You Were Trouble)時更是一字不漏,才被網友發現原來保全也是鐵粉;影片目前已累積730萬次觀看,還有人認為他撞臉「死恃」萊恩·雷諾斯(Ryan Reynolds)。

事後,戴維斯接受《TMZ》訪問時表示,這個計畫他構思很久,先前已在鄉村歌手路克(Luke Combs)的演唱會嘗試過;他透露當場館保全其實不難,只需填寫一張表格,也不需額外訓練,工作內容是確保沒有人衝上舞台,不過也沒人告訴他發生緊急狀況的SOP。他指出泰勒絲身邊設下多層保全,他只是最基礎的一層,真正保護泰勒絲的是貼身保鑣。

ℹ️ | Davis Perrigo, the security guard who went viral after singing along to Taylor Swift at #TSTheErasTour, applied for the job after being unable to secure tickets!



"My wife jokes that I sing Taylor Swift songs with such passion, considering I've never been broken up with,"… pic.twitter.com/VGw5j9W4OH