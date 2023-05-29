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最接近泰勒絲的男人 狂粉搶不到演場會門票「應徵保全」混進場

TVBS新聞網／編輯丘力龍即時報導
戴維斯背對舞台忘情高歌。（取材自推特）
戴維斯背對舞台忘情高歌。（取材自推特）

美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）近期在北美展開「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour），睽違5年的演唱會盛況空前，場場一票難求；納什維爾（Nashville）一名Swifties （泰勒絲粉絲）搶不到門票，竟出奇招當球場保全，成功混進場一睹偶像風采，他背對舞台忘情高歌的畫面也在網路上爆紅，令網友直呼「帶薪追星」實在太高明！

《CNN》報導，泰勒絲自3月起展開為期6個月的「時代巡迴演唱會」，5月6到8日在田納西州 （Tennessee）納什維爾的日產體育場（Nissan Stadium）連開3場，3日累積共21.2萬名粉絲進場，創下場館歷史紀錄。當地一名會計師戴維斯（Davis Perrigo）搶不到票，失望之餘靈機一動應徵當場館保全，幸運獲得進場機會。

演場會期間，戴維斯站在舞台側邊，與泰勒絲僅一步之遙；儘管無法用手機錄下偶像的演出片段，但他跟著音樂陶醉哼歌的畫面被其他粉絲拍下PO網，其中唱《我知道你是大麻煩》（I Knew You Were Trouble）時更是一字不漏，才被網友發現原來保全也是鐵粉；影片目前已累積730萬次觀看，還有人認為他撞臉「死恃」萊恩·雷諾斯（Ryan Reynolds）。

事後，戴維斯接受《TMZ》訪問時表示，這個計畫他構思很久，先前已在鄉村歌手路克（Luke  Combs）的演唱會嘗試過；他透露當場館保全其實不難，只需填寫一張表格，也不需額外訓練，工作內容是確保沒有人衝上舞台，不過也沒人告訴他發生緊急狀況的SOP。他指出泰勒絲身邊設下多層保全，他只是最基礎的一層，真正保護泰勒絲的是貼身保鑣。

帶薪追星！狂粉搶不到泰勒斯演場會門票　應徵保全混進場

TVBS新聞網

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