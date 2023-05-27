我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：白宮、共和黨達成債務上限初步協議

矽谷「惡血」騙局 荷姆斯5月30日入獄 動機仍成謎

坎城影展／潔絲婷楚特奪金棕櫚獎 史上第3位女導演

中央社／坎城27日綜合外電報導
法國導演潔絲婷楚特憑藉「墜落的剖析」，成為史上第3位獲得法國坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的女性。（Getty Images）
法國導演潔絲婷楚特憑藉「墜落的剖析」，成為史上第3位獲得法國坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的女性。（Getty Images）

法國導演潔絲婷楚特（Justine Triet）今天憑藉「墜落的剖析」（Anatomy of a Fall，暫譯），成為史上第3位獲得法國坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」（Palme d'Or）的女性。

綜合法新社和路透報導，潔絲婷楚特在得獎感言中，痛批法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府以「令人震驚」的方式強制實施提高法國法定退休年齡的法律。

稍後她接受媒體採訪時說：「我高興成為第3位獲得這座獎的女性，事情真的在轉變，而且是朝最好的方向發展。」

今年坎城影展共有21 部競賽片角逐坎城影展最高榮譽金棕櫚獎，其中7部出自女導演之手，創下歷史新高。

潔絲婷楚特2019年的「寂寞診療室」（Sibyl）曾入圍坎城競賽片，她今年擊敗日本導演是枝裕和、英國導演肯洛區（Ken Loach）和德國導演文溫德斯（Wim Wenders）這幾位先前至少得過一次金棕櫚獎的勁敵，贏得殊榮。

坎城影展第二大獎評審團獎，頒給「夢想集中營」（Zone of Interest，暫譯）的英國導演強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）。本片講述一個住在奧斯威辛（Auschwitz）集中營附近的家庭。

德國女星桑德拉惠勒（Sandra Hueller）在兩大得獎片「墜落的剖析」、「夢想集中營」均擔綱主角。她在前者飾演小說家，因丈夫離奇死亡而被控謀殺；在後者則飾演奧斯威辛集中營指揮官的妻子。

不過本屆坎城影展最佳女演員獎獎落「枯草」（About Dry Grasses，暫譯）的土耳其女星梅薇迪茲達（Merve Dizdar）；最佳男演員獎則頒給「完美的日子」（Perfect Days，暫譯）中演出精湛的日本男星役所廣司。

法國導演潔絲婷楚特憑藉「墜落的剖析」，成為史上第3位獲得法國坎城影展最高榮譽「金...
法國導演潔絲婷楚特憑藉「墜落的剖析」，成為史上第3位獲得法國坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的女性。（Getty Images）

坎城影展 導演 德國

上一則

波士頓富豪出席畢業典禮「大方送錢」每位畢業生驚喜獲1000元

延伸閱讀

坎城影展亞裔風光 役所廣司、坂元裕二獲影帝、劇本獎

坎城影展亞裔風光 役所廣司、坂元裕二獲影帝、劇本獎
是枝裕和「怪物」獲頒酷兒金棕櫚獎 日本電影首例

是枝裕和「怪物」獲頒酷兒金棕櫚獎 日本電影首例
8度闖坎城 宋康昊「蜘蛛窩」獲鼓掌12分鐘

8度闖坎城 宋康昊「蜘蛛窩」獲鼓掌12分鐘
觀影說劇／初代蝙蝠俠米高基頓回歸 閃電俠粉絲激動

觀影說劇／初代蝙蝠俠米高基頓回歸 閃電俠粉絲激動

熱門新聞

蘋果（Apple）於2021年推出追蹤器AirTag，用於追蹤定位物品，但一度淪為惡意跟蹤的工具。（取材自PatentlyApple）

蘋果AirTag新專利「可貼身上」 網友卻想做色色的事

2023-05-17 21:56
男大生因為在宿舍實在太熱，突發奇想的自製「冷氣機」，實測真的能涼爽2-3小時。(取材自Tiktok)

天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽

2023-05-20 22:30
勞工統計局統計顯示，居住成本是退休族最大額的支出。圖為賓州密德薩克斯鎮一處社區。(美聯社)

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

2023-05-24 21:25
(取自IG)

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

2023-05-24 02:40
雖然常聽到「吃虧就是占便宜」，但有些星座堅持絕不吃虧，圖非新聞當事人。圖片來源/ingimage

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

2023-05-25 18:03
美國辣模瑪莉索在自家社區游泳池戲水，事後卻被房東認為行為不當要趕她走。（影片截圖）

40DDD佛州辣模豪宅游泳「太清涼」 房東一看怒要她滾

2023-05-24 02:02

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
李坤城兒曝父嫩妻強迫結婚 偽造簽名奪房產 酗酒鬧事被報警

李坤城兒曝父嫩妻強迫結婚 偽造簽名奪房產 酗酒鬧事被報警

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
張柏芝3姊弟罕見合框 基因超強大

張柏芝3姊弟罕見合框 基因超強大