坎城影展／潔絲婷楚特奪金棕櫚獎 史上第3位女導演

法國導演潔絲婷楚特憑藉「墜落的剖析」，成為史上第3位獲得法國坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的女性。（Getty Images）

法國導演 潔絲婷楚特（Justine Triet）今天憑藉「墜落的剖析」（Anatomy of a Fall，暫譯），成為史上第3位獲得法國坎城影展 最高榮譽「金棕櫚獎」（Palme d'Or）的女性。

綜合法新社和路透報導，潔絲婷楚特在得獎感言中，痛批法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府以「令人震驚」的方式強制實施提高法國法定退休年齡的法律。

稍後她接受媒體採訪時說：「我高興成為第3位獲得這座獎的女性，事情真的在轉變，而且是朝最好的方向發展。」

今年坎城影展共有21 部競賽片角逐坎城影展最高榮譽金棕櫚獎，其中7部出自女導演之手，創下歷史新高。

潔絲婷楚特2019年的「寂寞診療室」（Sibyl）曾入圍坎城競賽片，她今年擊敗日本導演是枝裕和、英國導演肯洛區（Ken Loach）和德國 導演文溫德斯（Wim Wenders）這幾位先前至少得過一次金棕櫚獎的勁敵，贏得殊榮。

坎城影展第二大獎評審團獎，頒給「夢想集中營」（Zone of Interest，暫譯）的英國導演強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）。本片講述一個住在奧斯威辛（Auschwitz）集中營附近的家庭。

德國女星桑德拉惠勒（Sandra Hueller）在兩大得獎片「墜落的剖析」、「夢想集中營」均擔綱主角。她在前者飾演小說家，因丈夫離奇死亡而被控謀殺；在後者則飾演奧斯威辛集中營指揮官的妻子。