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頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

聯合新聞網／即時報導
示意圖／ingimage
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YouTube 是目前全球最大的影音 網站，YouTube在去（2022）年各大社群使用人數排行第二，突破24.76億次使用量，僅次於臉書（Facebook）。YouTube影片資源超級多，也有不少家長會在YouTube上尋找適合小朋友觀賞的影片，但YouTube其實暗藏許多「黑暗影片」，恐怖內容多到讓你頭皮發麻！

YouTube頻道「聽說我叫卯咪」日前上傳新影片，她發現YouTube並非表面上所看到都是經過系統審核、闔家觀賞的安全影片，YouTube上也有不能亂搜的關鍵字，「搜了可能直接開啟暗網通道」。

「卯咪」在影片中透露，通常一般人在YouTube搜尋欄輸入關鍵字所能找到的影片或是跳出推薦的內容，大多都被系統判定為安全內容，但有些上傳影片的人會將影片標題或標籤打上「奇怪符號」，就可以順利將違反YouTube準則的影片放在公開的網路上。

「卯咪」實測在YouTube輸入一般人不常使用的國際字元「Ø」，搜尋結果便跳出充滿血腥、色情的成人內容，其標題名稱幾乎都是一堆看不懂的「文字符號」；搜尋到的其中一部影片甚至是被傳從「暗網」外流的恐怖影片，影片中一名上身裸露的男子埋頭喝著「人肉湯」，身後又有一位身穿黑色布偶裝的人形朝他走去，畫面看來相當詭異。

從搜尋結果來看，不只是血腥恐怖的成人影片，就連兒童喜愛的卡通人物佩佩豬、湯姆貓與傑利鼠、海綿寶寶等也被重製成血腥版本被重新上傳，實測發現即便卡通動畫 被重製為充滿血腥又詭異的恐怖版本，也能夠躲過系統審核，若孩童不慎點擊觀看也不會被「年齡限制／安全提醒」機制所阻擋。

「卯咪」也發現不少人也會利用好奇心「騙點閱」，在影片封面照放上恐怖血腥圖片，驅使網友們點擊觀賞一探究竟，未料內容只是一部無聊短片，但從實測結果來看，這也並非定律；「卯咪」也透露點擊愈多血腥恐怖的詭異影片，就有可能被演算法推薦愈多「真的暗網影片」了。

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