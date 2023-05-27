iPhone 15全系列最新實體模型機曝光 6大看點一次摸清

（取材自MacRumors）

蘋果 （Apple ）iPhone 15系列即將於9月秋季發表會正式亮相，網上早已傳言滿天飛；MacRumors則從配件廠商管道搶先取得iPhone 15系列機款模型，進一步驗證傳聞謠傳的iPhone 15六大特點。

由於iPhone新機發布之前，生產相關配件（如線材、手機殼等）的廠商通常會投入大量資源來取得詳細的機款數據，以便率先推出適合的配件周邊；MacRumors也由此取得iPhone 15全系列模型機，包含iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。

改採Type-C 接口

蘋果今年起改採Type-C，因此不再會有Lightning接口，且線材可相容於Mac、iPad的相同Type-C數據線，為其進行充電。

從iPhoen模型機也清楚可見，iPhone 15和iPhone 15 Pro的Type-C接口看起來是相同的，但《MacRumors》認為iPhone 15 Pro機型將會支援更快的傳輸速度，且可能支援Thunderbolt。

（取材自MacRumors）

圓角設計

從iPhone 15的模型機身可以發現邊角設計「比以前更加圓潤」；與舊款機型相比，較尖銳的邊框不復存在於iPhone 15機身，且持握手感更加舒適。

（取材自MacRumors）

可見機身不只加大了圓角弧度，持握手感也更加舒適。

改用鈦合金框

傳聞稱iPhone 15 Pro機型將採用鈦金屬材，而非不銹鋼，但這點尚無法從塑料製作而成的模型機型中獲得確認。

Pro系列改用動作按鍵

iPhone 15系列機型取消了經典的靜音鍵，從iPhone 15 Pro系列模型機中可見改成類似於Apple Watch Ultra的自定義按鍵，可能透過不同力道或點擊次數啟動不同功能。

（取材自MacRumors）

相機鏡頭

雖然從iPhone 15模型機身中看不出相機部分出現肉眼可見的變化，但iPhone 15 Pro Max將會配備一項全新獨家技術，即是有望搭載新款潛望式鏡頭，光學變焦最高可達6倍，為目前iPhone規格的至少2倍以上。

iPhone 15全系列搭載動態島

雖然MacRumors取得的模型機無法開機，但從模型機身可見iPhone 15、iPhone 15 Plus的瀏海已經消失，因此確實有可能如傳言所說iPhone 15全系列機款都會搭載動態島功能。