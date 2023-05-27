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iPhone 15全系列最新實體模型機曝光 6大看點一次摸清

聯合新聞網／科技編輯曾鈺閔即時報導
（取材自MacRumors）
（取材自MacRumors）

蘋果AppleiPhone 15系列即將於9月秋季發表會正式亮相，網上早已傳言滿天飛；MacRumors則從配件廠商管道搶先取得iPhone 15系列機款模型，進一步驗證傳聞謠傳的iPhone 15六大特點。

由於iPhone新機發布之前，生產相關配件（如線材、手機殼等）的廠商通常會投入大量資源來取得詳細的機款數據，以便率先推出適合的配件周邊；MacRumors也由此取得iPhone 15全系列模型機，包含iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。

改採Type-C 接口

蘋果今年起改採Type-C，因此不再會有Lightning接口，且線材可相容於Mac、iPad的相同Type-C數據線，為其進行充電。

從iPhoen模型機也清楚可見，iPhone 15和iPhone 15 Pro的Type-C接口看起來是相同的，但《MacRumors》認為iPhone 15 Pro機型將會支援更快的傳輸速度，且可能支援Thunderbolt。

（取材自MacRumors）
（取材自MacRumors）

圓角設計

從iPhone 15的模型機身可以發現邊角設計「比以前更加圓潤」；與舊款機型相比，較尖銳的邊框不復存在於iPhone 15機身，且持握手感更加舒適。

（取材自MacRumors）
（取材自MacRumors）

可見機身不只加大了圓角弧度，持握手感也更加舒適。

改用鈦合金框

傳聞稱iPhone 15 Pro機型將採用鈦金屬材，而非不銹鋼，但這點尚無法從塑料製作而成的模型機型中獲得確認。

Pro系列改用動作按鍵

iPhone 15系列機型取消了經典的靜音鍵，從iPhone 15 Pro系列模型機中可見改成類似於Apple Watch Ultra的自定義按鍵，可能透過不同力道或點擊次數啟動不同功能。

（取材自MacRumors）
（取材自MacRumors）

相機鏡頭

雖然從iPhone 15模型機身中看不出相機部分出現肉眼可見的變化，但iPhone 15 Pro Max將會配備一項全新獨家技術，即是有望搭載新款潛望式鏡頭，光學變焦最高可達6倍，為目前iPhone規格的至少2倍以上。

iPhone 15全系列搭載動態島

雖然MacRumors取得的模型機無法開機，但從模型機身可見iPhone 15、iPhone 15 Plus的瀏海已經消失，因此確實有可能如傳言所說iPhone 15全系列機款都會搭載動態島功能。

（取材自MacRumors）
（取材自MacRumors）

iPhone 蘋果 Apple

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