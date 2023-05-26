公公說「胸部大」亂翻內衣 日本人妻當面拆穿還回超噁對話

一位日本太太結婚之後，竟然碰上噁男公公。示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

結了婚之後，如何和對方的家庭相處，往往也會影響到婚姻過程。如果碰到被對方家人欺負，自然不會有幸福的婚姻。近來在日本 ，就有這麼一起感情糾紛案例。

根據日本媒體「FORZASTYLE」報導，一位化名田上琴子的32歲女性，丈夫一家是住在同間宅邸的大家族，琴子也必須搬過去和他們一起住，而公公是位近70歲的老年人。

公公子一開始雖然態度還算和善，然而時間一過，他卻有越來越多性騷擾 的言行，像他有次喝醉了，就說琴子「奶子超大」。或者琴子發現有人趁她不注意時，任意翻動她洗好放著晾的內衣褲。而有次深夜，公公想偷偷進入曬衣處，正巧被琴子抓到，結果公公改口說他是要找電池，讓琴子更加確定兇手就是他。

於是琴子當面詢問公公，表示「你就這麼有興趣嗎」。結果公公發現自己的行為被拆穿，不但不自我反省，還反問「不然你能直接讓我看嗎」，讓琴子感到非常噁心，過程對話則都暗中錄了下來。

結果，琴子就用錄音當作證據，向夫家其他人表達抗議，並且表示如果再有性騷擾的行為，她就會選擇離婚。如今在抗議過後，公公的行為確實有變得比較收斂一點，也讓琴子鬆了口氣，暫時不用擔心在夫家生活沒有隱私 。