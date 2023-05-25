我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

台灣來美留學生被任命為加州Sonoma州大校長

未婚妻也知道 他上「一夫多妻」交友軟體追到「小三」

聯合新聞網／即時報導
英國一名男子「公然劈腿」同時擁有兩個女朋友，他每周都要安排時間輪流陪對方。示意圖。（取自ingimage）
英國一名男子「公然劈腿」同時擁有兩個女朋友，他每周都要安排時間輪流陪對方。示意圖。（取自ingimage）

英國一名男子「公然劈腿」同時擁有兩個女朋友，他每周都要安排時間輪流陪對方，周一到四陪原本的女友，周五六日陪交友軟體上認識的「新歡」，新奇的感情觀讓人跌破眼鏡。

據「每日郵報」（Daily Mail）報導，33歲的山姆（Sam Slevin）是在2018年時認識現在的未婚妻安娜（Anna）。安娜一開始就希望能夠保持「開放性關係」，即使跟山姆交往，也還是希望能夠跟其他人調情、聊天。每次安娜去約會時都會傳訊息告訴山姆自己跟人見面、所在位置在哪、要和對方見面多久等訊息，而且每三個月都會做一次性病檢測

在認識安娜之前，山姆其實是遵從一夫一妻制的人，原本要接受安娜的提議他還有點緊張，不過後來他決定試試看，於是便在推崇「一夫多妻」制的交友軟體上認識了另一個女友梅根（Megan）。

同時跟兩個女友交往，取得三人關係的平衡就非常重要。山姆每周會輪流分配時間陪伴安娜跟梅根，甚至一個月還會舉辦一次「電影之夜」，三個人一起看電影。山姆說，他並不覺得談感情一定要做到很公平，因此看電影時他不會坐在中間，親了一個女友以後也不會覺得一定要親另一個。

安娜被問到會不會嫉妒對方時坦承，因為梅根很漂亮又很開朗，所以她有時會覺得很沒安全感。不過山姆在一年半前向她求婚，安娜也答應了，目前正積極規畫未來。至於結婚後三人的關係是否會改變？因為山姆跟安娜都沒有生小孩的打算，且現在也已經找到了三人之間的相處平衡，因此山姆認為不會有影響。

電影 梅根 檢測

上一則

灣區櫻桃季姍姍來遲 五大採摘果園熱情推薦

下一則

睽違3年 台灣巡禮文化節28日回歸曼哈頓

延伸閱讀

英皇室不甩哈利、梅根紐約追車 CBS名嘴雪中送炭聲援

英皇室不甩哈利、梅根紐約追車 CBS名嘴雪中送炭聲援
哈利、梅根在紐約被狗仔追車？資深女星：又不是洛杉磯

哈利、梅根在紐約被狗仔追車？資深女星：又不是洛杉磯
得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了
「接近災難的飛車追逐」 哈利與梅根遭狗仔追了2小時

「接近災難的飛車追逐」 哈利與梅根遭狗仔追了2小時

熱門新聞

蘋果（Apple）於2021年推出追蹤器AirTag，用於追蹤定位物品，但一度淪為惡意跟蹤的工具。（取材自PatentlyApple）

蘋果AirTag新專利「可貼身上」 網友卻想做色色的事

2023-05-17 21:56
男大生因為在宿舍實在太熱，突發奇想的自製「冷氣機」，實測真的能涼爽2-3小時。(取材自Tiktok)

天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽

2023-05-20 22:30
勞工統計局統計顯示，居住成本是退休族最大額的支出。圖為賓州密德薩克斯鎮一處社區。(美聯社)

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

2023-05-24 21:25
(取自IG)

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

2023-05-24 02:40
圖片來源/ingimage

什麼難聽講什麼…3星座最管不住嘴 第1名自以為很會聊

2023-05-19 17:59
根據調查，Pixel使用者中大多數將會在下一支手機「跳槽」至他牌。（路透）

Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光

2023-05-20 01:11

超人氣

更多 >
女兒生日趴「辣媽穿透視裝熱舞」挨轟 她嗆：身體是我的

女兒生日趴「辣媽穿透視裝熱舞」挨轟 她嗆：身體是我的
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
「砰」後院傳巨響 他險與21.5萬擦身而過 全靠女兒聰明之舉

「砰」後院傳巨響 他險與21.5萬擦身而過 全靠女兒聰明之舉
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕