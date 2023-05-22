特殊服務？空姐機上頻問乘客「Need some歪歪」

示意圖。Image by Mircea - All in collections from Pixabay

搭乘飛機時，空服員會在機上四處走動，確認每位乘客的狀況，並提供專業的服務。不過一位網友指出，自己第一次搭飛機時，聽到空姐頻頻詢問乘客：「Need some 歪歪？」，還以為有什麼「特殊服務」，讓他十分疑惑。見此，不少網友揶揄，是「Do you need爽歪歪？」、「問你要不要special」的意思；不過也有人跳出來要大家「別想歪」，並解答這句話的真實含意。

一位網友在PTT上發文表示，自己直到40歲才第一次搭飛機出國，航程中一直聽到空姐詢問其他乘客「Need some 歪歪？」，讓原PO感到困惑不已；他表示：「Need應該是需要的意思，那歪歪呢？為什麼要一直詢問客人『需不需要歪歪』？」，於是原PO好奇發文，希望能得到解答。

不少人「歪樓」揶揄，「Do you need爽歪歪？」、「就是問你要不要桑幾咧的意思啦」、「歪歪？TELL ME歪」、「need 爽歪歪？就是問你要不要special」、「供哩…爽歪歪啦…」。

但也有網友指出，空姐應該是在詢問乘客「need some white wine？」（需要白酒嗎？），原PO誤將白酒的英文聽成「歪歪」，才鬧出這場烏龍，「white wine？」、「歪歪笑死，White wine ok？」、「some white wine=爽歪歪」、「white wine拉」。