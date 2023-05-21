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「雙腳截肢」仍攻頂聖母峰 尼泊爾退役軍人創舉寫下歷史

編譯張君堯／即時報導
馬加爾2010年在阿富汗巡邏時被炸傷，導致雙腿必須截肢，靠登山重建人生信心。（Getty Images）
馬加爾2010年在阿富汗巡邏時被炸傷，導致雙腿必須截肢，靠登山重建人生信心。（Getty Images）

一名在阿富汗被爆裂物炸傷、失去雙腿的軍人馬加爾（Hari Budha Magar）近日完成攀登聖母峰（Mount Everest）的創舉。

衛報報導，現年43歲馬加爾自小在尼泊爾長大，19歲通過嚴格選拔加入「英國皇家廓爾喀步兵團」（Royal Gurkha Rifles），軍旅生涯豐富的馬加爾2010年在阿富汗巡邏時被炸傷，人生也直轉直下。

馬加爾提到自己退伍後酗酒、罹患抑鬱症，當時他覺得自己的生命「完全結束」，他回憶道「我在尼泊爾長大，層親眼目睹那些偏遠村莊的殘疾人士受到的待遇，很多人仍認為殘疾是前世罪過，認為你是地球的負擔」，並補充說「那是一段非常艱難的時期，有一次我喝多了，只為了控制我的痛苦、情緒及所有事情，我有幾次甚至想自殺」。

所幸馬加爾振作並一步步重建信心、藉由大量運動恢復身體狀態並開始登山，在友人陪同下挑戰4700公尺和6476公尺的高山後，他開始將目標轉向聖母峰。在順利募集到經費後，馬加爾還推動撤銷一項以安全為由禁止身障人士登山的尼泊爾法律。

馬加爾近日完成攀登聖母峰的創舉。(取自推特)
馬加爾近日完成攀登聖母峰的創舉。(取自推特)

一切準備就緒後，馬加爾於4月17日開始攀登聖母峰，並於19日下午3點順利登上頂峰，此時距離他失去雙腿整整過了13年，回憶在聖母峰營本部等待天氣轉晴的18天期間，馬加爾和夥伴面臨嚴寒，並親眼看到2具屍體被運下山，他還指出「我在下山時用完氧氣，當時我們只剩支撐30至40分鐘的氧氣，但還有大約2到3個小時的時間才能下來」。

在整個挑戰過程中，馬加爾他得到尼泊爾登山隊的支持，並成為首位登上世界最高峰的「雙膝以上截肢者」。下山後，馬加爾說自己很期待與家人共度時光，並希望回到阿富汗「致謝」，他解釋道「我如果沒有失去雙腿，就不會去攀登聖母峰」。

阿富汗 皇家 英國

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