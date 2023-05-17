蘋果AirTag新專利「可貼身上」 網友卻想做色色的事

蘋果（Apple）於2021年推出追蹤器AirTag，用於追蹤定位物品，但一度淪為惡意跟蹤的工具。（取材自PatentlyApple）

蘋果 （Apple ）藍牙追蹤器AirTag 於2021年問世後，時隔2年、近日被發現蘋果正著手開發新型AirTag，這是一款「可穿戴裝置 」，可穿戴於人體或衣物不同部位，即可用於追蹤多種健康功能。

根據IT之家報導，美國商標和專利局（USPTO）公開文件顯示，蘋果最近取得一項技術專利，「將追蹤器附著在人體或衣物上，從而監測健康和活動數據」，這項專利不僅使AirTag可用於監測用戶行走姿勢、摔倒檢測 和運動（活動）情形追蹤。

換言之，AirTag不只用於追蹤物品定位，似乎更進一步趨近蘋果手錶（Apple Watch ）主打的健康功能；IT之家整理出這份專利文件重點，顯示AirTag未來可以放置在「用戶的身體或衣物上的不同部位」，從專利圖中也可見AirTag穿戴在手腕、手臂、頸部、腰部或腳踝等人體部位，用於監測姿勢、跑步輔助、醫療應用、生物辨識或個人訓練等多種健康相關功能。

過去屢傳AirTag遭濫用、用於惡意追蹤事件，例如國外曾有女子遭前男友利用AirTag掌握行蹤，AirTag被批評為「跟蹤者與施暴者的首選武器」，但不久前蘋果與Google才罕見聯手「訂下規範」，共同打擊用藍牙定位裝置進行不明追蹤的行為。

雖然目前相關報導對於蘋果新專利的描述僅專注於AirTag可穿戴於人體、追蹤健康狀況，但綜合AirTag是一項追蹤器、追蹤定位的主要用途，不免讓人想起過去AirTag被用於惡意追蹤的情形，相關報導也未提及未來實際使用新功能時，何以杜絕AirTag被用於惡意追蹤的風險問題。