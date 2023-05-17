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只是想親親 女友害羞一推 德州男大生掉下船遭螺旋槳爆頭亡

聯合新聞網／綜合報導
德州一名男大生參加遊艇趴時想和女友德萊妮「親親」，女友害羞地將他推開，卻意外將他推下遊艇。圖為示意圖。（取材自ingimage）
德州一名男大生參加遊艇趴時想和女友德萊妮「親親」，女友害羞地將他推開，卻意外將他推下遊艇。圖為示意圖。（取材自ingimage）

德州發生一起離奇事件，一名19歲男大生傑克（Jack Elliott）參加遊艇趴時，想和女友德萊妮（Delaney Brennan）「討個親親」，結果女友害羞地將他推開，卻意外讓傑克跌落遊艇，頭部撞上螺旋槳而爆頭死亡。

根據英國媒體每日郵報報導，該名19歲男大生就讀德州基督教大學（Texas Christian University），2019年時與朋友相約到奧斯汀附近的特拉維斯湖（Lake Travis）開「遊艇趴」，在和女友「討親親」打鬧時，不小心被女朋友推下遊艇，結果失蹤長達10幾天，最後警方終於在湖內打撈到遺體，死亡原因是頭部因撞擊到遊艇的螺旋槳死亡。

意外發生之後，同船友人深怕被警方逮捕，決定串供滅證。船上友人謊稱，傑克因喝醉後不清醒，於是在船上後空翻，並且因疑似嘔吐時意外落水，而後因一人案發後良心不安，決定對外坦承，表明是傑克的女友德萊妮不小心將他推下船，傑克落水後，船上友人也「只找了5分鐘」，但由於深怕遭到警方調查，便聯合串供滅證。

本案於11日在明尼蘇達州的奧斯汀開庭，因涉嫌滅證、編造故事影響警方辦案，法官判處船上友人入獄五天。至於刑事責任，被告已與家屬達成和解。

德州 明尼蘇達州 英國

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