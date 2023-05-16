蘋果將推新功能 訓練15分鐘 iPhone能模仿用戶聲音

蘋果16日推出認知、視覺、聽覺和行動方面的軟體輔助使用功能，將於今年稍晚推出。(美聯社)

蘋果 公司(Apple)16日宣布推出一系列可適用於iPhone和iPad上的新輔助使用功能，包括一個能在15分鐘內學會並模仿出機主的聲音的新功能。

新功能包括：能將提示文字錄製成語音並學習複製使用者的聲音的Personal Voice；能將合成的聲音用於通話、FaceTime和朗讀使用者所輸入文字的Live Speech等；另外還可以將常用句子錄製下來，以便在未來對話中使用；新功能預計將在年底前推出。

這些新功能是蘋果為了向有認知、視力、聽力和行動障礙者，提供更好、更有包容性使用經驗；蘋果指出，像是罹患肌萎縮性側索硬化症(ALS)等，會逐漸失去聲音的患者，將可以從這一系列功能中獲益。

「『無障礙』是我們在蘋果努力的重點之一」蘋果輔助使用政策和倡議資深總監莎菈．赫林格(Sarah Herrlinger)指出，「這些突破性的功能，是根據身心障礙社群 成員所給出的回饋來進行設計的，好為多樣化用戶群提供服務，幫助民眾用新方法聯繫。」

這些新功能雖然可能滿足不少確切的需求，但有鑑於，如今人工智慧 (AI)已經進步到，能讓有心人士能輕易利用深偽(deepfake)技術來製作假錄音和影片，欺騙或誤導大眾，不少人對這類科技的進展都深表擔憂。蘋果表示，Personal Voice功能使用終端機器學習，來確保使用者訊息的私密與安全性。

除了語音功能外，蘋果還將推出了Assistive Access，將FaceTime、簡訊、相機、照片、音樂和電話等應用程序整合到一個稱為Call的應用程式；Assistive Access的使用介面，包括高對比按鈕、大文字標籤、表情符號專用鍵盤以及給偏好使用視覺和語音溝通使用者的語音錄製功能；同時也為視障人士更新了放大鏡應用程式。