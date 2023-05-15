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紐約12寶媽「用水盆餵小孩」 網兩極評價論戰

TVBS新聞網／編輯 王芊歷 即時報導
12寶媽用水盆給孩子們製作餐點惹議。（取材自tiktok）
12寶媽用水盆給孩子們製作餐點惹議。（取材自tiktok）

家中擁有12名孩子是怎樣的體驗？紐約一對夫婦一家14口同住一個屋簷下，42歲媽媽艾莉西亞（Alicia Dougherty）笑稱，她每天起床給準備餐點時，就跟打仗毫無區別，而她也透過社交平台分享與孩子們的日常生活。怎料，日前為孩子準備一大盆玉米片拼盤的她，不幸遭網友攻擊，認為她噁心又不衛生。

根據紐約時報報導，艾莉西亞特地給12名孩子準備一份巨無霸墨西哥小吃玉米片拼盤，食材包括玉米餅片、絞肉、起司醬、一些蔬菜以及酸奶油醬，並在TikTok和Instagram公開製作過程。從畫面中清楚可見，地點位於泳池旁，艾莉西亞先拿出藍色大水盆，接著把材料一一加進去，當孩子們開始大快朵頤時，她也沒有給予任何餐具，而是讓他們直接用手抓來吃。

12寶媽每天都需要為孩子們準備大量餐點。（取材自tiktok）
12寶媽每天都需要為孩子們準備大量餐點。（取材自tiktok）

影片曝光後，吸引多達400萬觀看次數，不少網友湧入留言區批評，「無法忍受這種共食方式」、「用水盆裝的食物能吃嗎」、「感覺是小朋友洗澡用的」。不過，也有部分網友支持她的做法，認為不僅很有創意，也省下清洗碗盤、餐具的時間，紛紛誇讚她陪伴孩子且在家舉辦泳池趴和餐點，絕對是個好媽媽。

事實上，艾莉西亞和44歲的丈夫喬希原本受不孕症所困，因此決定領養孩子，後來她卻意外懷孕，如今組成12名親生孩子與收養孩子的大家庭。而她也經常透過TikTok和Instagram，分享早起給孩子們製作便當的過程，她甚至把影片以快轉方式呈現，讓網友大開眼界。

@doughertydozen

#NachoPool went viral and made it to the #NYPost so I thought I’d share the #BehindTheScenes (that’s Dash and Jason on the side helping me!) #Nachos

♬ original sound - Dougherty Dozen

12寶媽懶得洗碗！「用水盆餵小孩」畫面曝光　網怒轟：噁心

TVBS新聞網

TikTok 墨西哥 紐約時報

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