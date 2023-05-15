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近300公斤西班牙男子 手術身亡「胖到塞不進墳墓裡」

聯合新聞網／即時報導
一位西班牙男子胖過頭，下葬時塞不進墓中。(取材自NEW YORK POST)
一位西班牙男子胖過頭，下葬時塞不進墓中。(取材自NEW YORK POST)

肥胖是現代人常有的困擾，有時體重超標過頭，也容易引起各種問題。近來在西班牙，就有一位男子因為過胖，結果在過世之後，遺體竟然無法順利下葬的狀況。

根據日本媒體「Techinsight」報導，一位住在西班牙阿美利亞省，名為安東尼奧（José Antonio）的28歲男子嚴重過胖，體重高達650磅（約相當於295公斤）。然而他日前在進行減肥手術時，發生意外不幸身亡。

親友們決定將他以一種每個大體各占據一格，類似「公寓式」空間的公墓形式下葬。然而就在葬禮當天，下葬的格子卻明顯不夠裝進安東尼奧的龐大身軀。家屬曾經向葬儀社提議，乾脆直接購買兩人大小的空間，但卻被告知這麼做，會違反當地法律。

由於不滿喪禮遭到拖延，讓家屬發生一些不滿騷動，葬儀社還因此警告現場，表示若有必要，會呼叫警察來維持秩序。後來消防隊員趕到現場，並用各種工具，想辦法把棺木兩側削薄，盡可能增加空間，才讓葬禮繼續進行。當消防隊結束工程後，現場也出現歡呼聲，讓這場拖了4個小時以上的葬禮，總算能夠收尾。

過胖 手術 警察

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