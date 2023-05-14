「挖呀挖呀挖」美女老師暴紅 遭傳整形4黑幕 忍7天首發聲

武漢美女老師黃老師因「小小花園」暴紅。（取材自微博）

武漢美女老師黃老師經常在抖音 上傳教唱兒歌影片，其中一首「小小花園」因歌詞「挖呀挖呀挖」洗腦，飆破億次觀看，因而暴紅，但隨之而來的負面傳聞也不斷，黃老師在沉寂一周後首度發聲，坦言暴紅後打亂了原本的生活。

黃老師以抖音名稱「音樂老師花開富貴」在小紅書 上傳一段教唱兒歌影片，因歌詞洗腦、旋律輕快，加上逗趣手勢讓她瞬間漲粉至434萬人，近日在眾多網友的鼓吹下，當起直播主，一瞬間湧入10萬人在線觀看，甚至有網友不斷刷禮物瘋狂斗內，吸金40至50萬人民幣（約5.7萬至7.1萬美元），她開心到直呼「太高興太激動了，直播一天，收入超過我10年的工資。」

暴紅後伴隨而來的攻擊也不少，她遭指背後有團隊幫忙操刀炒作，但她解釋目前沒有簽約任何公司和團隊，更沒有辭去教職的想法。至於被說收入破百萬、千萬人民幣，黃老師澄清自己沒有接業配，以及老師工作以外的商務合作，強調收入絕對沒有那麼高。

對於被說「挖呀挖呀挖」不是原創首發，黃老師表示，她從來沒有標榜自己是原創，也很尊重原創，「我本身就會學習一些好聽的兒歌分享給大家。」也有人認為她的美貌是靠修圖、整形，她也全部否認，說道：「有很多生活照可以用來做對比，如果覺得我外表不好看的，我當然也可以接受，我本就是一個普通人。」並表示，一個人的內在品質和教育 比外表更重要，希望大家多關注她的教學和作品。

來源：海豚比亞迪