「你們養育一個怪物」 俄婦在普亭雙親墳上留字條被捕

俄羅斯法院11日判處一名聖彼得堡婦女兩年緩刑，只因該婦女在總統普亭父母的墳墓上留下一張字條，上面寫道「你們養育了一個怪胎和殺手」。（美聯社）

俄羅斯 法院11日判處一名聖彼得堡婦女兩年緩刑，只因該婦女在總統普亭 （Vladimir Putin） 父母的墳墓上留下一張字條，上面寫道「你們養育了一個怪物和殺手」。

南華早報報導，俄羅斯這間法院裁定現年60歲的齊巴內娃（Irina Tsybaneva）因「政治仇恨而褻瀆墓地」的罪名成立，不過齊巴內娃的律師表示當事人並未認罪，並表示自己沒有褻瀆墳墓。

據悉，去年10月普亭生日前夕，齊巴內娃在其父母的墳墓上放置一張紙條，上頭寫著「瘋子的父母，快把他帶去你們所在之處，他造成如此多痛苦和麻煩，全世界都在祈禱他死亡、普亭的死亡，你們養育了一個怪物和殺手」。

自普亭於2022年2月派兵入侵烏克蘭 以來，莫斯科當局對異議人士進行自蘇聯時代以來前所未有的鎮壓。克里姆林宮的全面鎮壓運動已將批評俄烏戰爭定為犯罪，除了罰款和監禁外，被告還面臨解僱、列入黑名單、被貼上「外國代理人」的標籤或叛逃俄羅斯等情形。

此外，俄羅斯軍事法庭11日也判處一名歷史教師圖什卡諾夫（Nikita Tushkanov）5年半的監禁，原因是去年連接克里米亞與俄羅斯的「克赤大橋」（The Kerch bridge）發生爆炸時他曾發表評論稱「橋梁爆炸是普亭的生日禮物」，圖什卡諾夫因「辯護恐怖主義」和「詆毀俄羅斯軍隊」而被判有罪。