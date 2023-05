凱蒂佩芮出席英王加冕 「一臉茫然」找座位 笑翻全網

英國女王 伊麗莎白二世去年9月逝世,查理王儲隨即成為新君主英王查理三世。經過數月準備,他的加冕典禮日前登場。美國女歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)受邀出席觀禮,未料過程一波三折。先是在典禮上找不到座位,步出西敏寺時,疑又因天雨路滑,高跟鞋稍微打滑差點跌倒。

加冕典禮上,凱蒂佩芮穿著Vivienne Westwood的淡紫色套裝,點綴珍珠頸鍊,並搭配Stephen Jones同色系的網紗帽。這頂巨大網紗帽的設計卻差點讓她出糗。

也許是帽子恰好擋住她的視線,凱蒂佩芮因找不到座位露出困惑的表情,網路也瘋傳她四處張望尋找自己座位的尷尬畫面,只見她不斷仰頭尋找自己位子,還在人群裡東張西望,網友開玩笑留言:「真的是一臉茫然」、「我是誰我在哪」、「戴著那頂帽子才找不到吧」、「太像在電影院 找位子的我」。

Katy Perry looking for her seat at the #Coronation 😭 pic.twitter.com/XimkW5Nv7L