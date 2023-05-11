凱蒂佩芮出席英王加冕 「一臉茫然」找座位 笑翻全網

查理三世加冕典禮日前登場，凱蒂佩芮受邀出席觀禮。(影片截圖)

英國女王 伊麗莎白二世去年9月逝世，查理王儲隨即成為新君主英王查理三世。經過數月準備，他的加冕典禮日前登場。美國女歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）受邀出席觀禮，未料過程一波三折。先是在典禮上找不到座位，步出西敏寺時，疑又因天雨路滑，高跟鞋稍微打滑差點跌倒。

加冕典禮上，凱蒂佩芮穿著Vivienne Westwood的淡紫色套裝，點綴珍珠頸鍊，並搭配Stephen Jones同色系的網紗帽。這頂巨大網紗帽的設計卻差點讓她出糗。

也許是帽子恰好擋住她的視線，凱蒂佩芮因找不到座位露出困惑的表情，網路也瘋傳她四處張望尋找自己座位的尷尬畫面，只見她不斷仰頭尋找自己位子，還在人群裡東張西望，網友開玩笑留言：「真的是一臉茫然」、「我是誰我在哪」、「戴著那頂帽子才找不到吧」、「太像在電影院 找位子的我」。

Katy Perry looking for her seat at the #Coronation 😭 pic.twitter.com/XimkW5Nv7L — Kandy 🖤🃏 (@zourkandy) May 6, 2023

凱蒂佩芮「找位子」影片在推特 流傳，引起熱議，事後她本人也在推特發文，幽默稱「各位別擔心，我找到了我的座位」。

don’t worry guys i found my seat — KATY PERRY (@katyperry) May 6, 2023