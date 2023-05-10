巨大貓咪進駐上海 冷清老街秒成網紅打卡地

不論老中少爭相排隊跟牆上巨幅貓咪合照，甚至會擺出許多有實際觸感的姿勢，比如摸摸貓舌頭。記者黃雅慧／攝影

鄰近上海豫園的方濱中路（俗稱上海老街）最近火了！這幾天以來，連非假日都能聚集滿滿人氣，無論是遊客還是本地居民都是為了與一隻隻巨型貓咪拍照，而這條新晉身「外灘貓街」正吸引著遊客湧入，在巨幅貓咪影像與漫畫家繪製的貓漫畫上，讓這條待改造、一段時間冷清的老街重新產生了活力。

「這隻貓跟我家寶貝好像，我要跟它拍一張」、「我要擺個Pose，拍出擼貓的觸感」….上海外灘貓街在一大早便有許多年輕人、老年大媽大爺帶著照相機來跟外灘老街牆上的巨型貓咪合照。同時，也有阿姨直接推出家裡養的貓咪來貓街逛上一圈，與同樣愛貓的人士進行交流。

「外灘貓街」是正在上海舉行的第3屆外灘藝術季的內容之一。在這條街道上，呈現了幾十隻「貓」，有的是真貓高清照片「上牆」，每隻真貓旁邊還帶有檔案說明，包括貓咪的名字，還有他們帶給主人的溫暖與支撐。

比如一隻叫做「Yaya」的貓咪是被人棄養撿回的小貓，活潑愛黏人；還有從流浪貓晉身店長貓的「京百萬」；一隻名為「皮皮豬」的小貓體重10斤，但有9斤反骨。遊客除了拍照之外，有不少人會仔細讀著每隻小貓的故事與個性，通過一幀幀貓圖像得到療癒與撫慰。

而「療癒」也是創作者Tango的創作初心。他接受澎湃新聞訪問指出，「貓本來就是一種有治癒效果的動物，大家都喜歡。」而他在創作上做了些技法，讓貓咪跟人類呈現平視角度。所以一路走來，遊客跟貓是對視的，是以貓的眼光來看這些貓。「就感覺你是只貓，從這裡鑽過去，它們都看著你。」他提到，希望能在區域體現對貓的人文關懷，以及貓與城市的「共生關係」。

Tango指出，牆上的小貓是團隊、外灘金融中心（BFC）、小紅書 一起想到在網上徵集本地貓咪的照片，目前牆面上徵集來的貓咪有30多只，而漫畫家自己畫的貓也有30多只。