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巨大貓咪進駐上海 冷清老街秒成網紅打卡地

記者黃雅慧／上海即時報導
不論老中少爭相排隊跟牆上巨幅貓咪合照，甚至會擺出許多有實際觸感的姿勢，比如摸摸貓舌頭。記者黃雅慧／攝影
不論老中少爭相排隊跟牆上巨幅貓咪合照，甚至會擺出許多有實際觸感的姿勢，比如摸摸貓舌頭。記者黃雅慧／攝影

鄰近上海豫園的方濱中路（俗稱上海老街）最近火了！這幾天以來，連非假日都能聚集滿滿人氣，無論是遊客還是本地居民都是為了與一隻隻巨型貓咪拍照，而這條新晉身「外灘貓街」正吸引著遊客湧入，在巨幅貓咪影像與漫畫家繪製的貓漫畫上，讓這條待改造、一段時間冷清的老街重新產生了活力。

「這隻貓跟我家寶貝好像，我要跟它拍一張」、「我要擺個Pose，拍出擼貓的觸感」….上海外灘貓街在一大早便有許多年輕人、老年大媽大爺帶著照相機來跟外灘老街牆上的巨型貓咪合照。同時，也有阿姨直接推出家裡養的貓咪來貓街逛上一圈，與同樣愛貓的人士進行交流。

「外灘貓街」是正在上海舉行的第3屆外灘藝術季的內容之一。在這條街道上，呈現了幾十隻「貓」，有的是真貓高清照片「上牆」，每隻真貓旁邊還帶有檔案說明，包括貓咪的名字，還有他們帶給主人的溫暖與支撐。

比如一隻叫做「Yaya」的貓咪是被人棄養撿回的小貓，活潑愛黏人；還有從流浪貓晉身店長貓的「京百萬」；一隻名為「皮皮豬」的小貓體重10斤，但有9斤反骨。遊客除了拍照之外，有不少人會仔細讀著每隻小貓的故事與個性，通過一幀幀貓圖像得到療癒與撫慰。

而「療癒」也是創作者Tango的創作初心。他接受澎湃新聞訪問指出，「貓本來就是一種有治癒效果的動物，大家都喜歡。」而他在創作上做了些技法，讓貓咪跟人類呈現平視角度。所以一路走來，遊客跟貓是對視的，是以貓的眼光來看這些貓。「就感覺你是只貓，從這裡鑽過去，它們都看著你。」他提到，希望能在區域體現對貓的人文關懷，以及貓與城市的「共生關係」。

Tango指出，牆上的小貓是團隊、外灘金融中心（BFC）、小紅書一起想到在網上徵集本地貓咪的照片，目前牆面上徵集來的貓咪有30多只，而漫畫家自己畫的貓也有30多只。

公開資料顯示，俗稱上海老街的方濱中路，西起河南南路，東至人民路，全長825米。三、四十年前商業旺舖雲集，熱鬧非凡。從殘留的建築遺跡上可以發現有錢莊、金店、銀樓、酒肆、茶館、戲樓、商行等等。但隨著老城舊改徵收的步伐加快，方濱中路正在改造中。目前居民已搬遷，門窗皆被木板封住，一段時間冷清不已。

上海老街在未有貓咪入駐與外灘藝術季的活化之前，十分冷清。圖為今年3月底上海老街街...
上海老街在未有貓咪入駐與外灘藝術季的活化之前，十分冷清。圖為今年3月底上海老街街景。記者黃雅慧／攝影
上海「外灘貓街」近期正因牆上巨大貓咪寫真吸引遊客與愛貓人士「打卡」。記者黃雅慧／...
上海「外灘貓街」近期正因牆上巨大貓咪寫真吸引遊客與愛貓人士「打卡」。記者黃雅慧／攝影
貓街除了巨幅貓寫真外，也有漫畫家Tango創作的貓漫畫。Tango此前受訪表示，...
貓街除了巨幅貓寫真外，也有漫畫家Tango創作的貓漫畫。Tango此前受訪表示，他認為人的很多情緒都可以投在貓身上。也因此他的貓漫畫常能讓民眾心有所感。記者黃雅慧／攝影
年輕網紅也自帶造型與外灘貓街的貓咪合照，創造屬於自己的沙龍美照。記者黃雅慧／攝影
年輕網紅也自帶造型與外灘貓街的貓咪合照，創造屬於自己的沙龍美照。記者黃雅慧／攝影
貓街除了牆上的貓圖外，也有阿姨推著自家養的小貓小狗到貓街交流，貓咪的出現也成為動...
貓街除了牆上的貓圖外，也有阿姨推著自家養的小貓小狗到貓街交流，貓咪的出現也成為動物愛好人士的焦點。記者黃雅慧／攝影
上海老街入口有個老戲台「玄扈台」，以前一旦舉辦活動都能聚集人潮。而這次藝術季也有...
上海老街入口有個老戲台「玄扈台」，以前一旦舉辦活動都能聚集人潮。而這次藝術季也有吸睛的裝置。記者黃雅慧／攝影

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