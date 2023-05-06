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戴上王冠、她成王后 英王查理三世加冕重點一次看

中央社／倫敦5日電
英國女王伊麗莎白二世去年9月逝世，查理王儲隨即成為新君主英王查爾斯三世。（美聯社）
英國女王伊麗莎白二世去年9月逝世，查理王儲隨即成為新君主英王查爾斯三世。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世去年9月逝世，查理王儲隨即成為新君主英王查理三世。經過數月準備，他的加冕典禮終於將在6日登場，數以千計的人將聚集在西敏寺（Westminster Abbey）和倫敦市中心周邊街道，迎接盛大的華麗儀式。以下為查理三世加冕相關看點。

什麼是加冕典禮

根據皇家收藏信託（Royal Collection Trust）官網指出，加冕典禮正式賦予君主取得王權，是一項盛大慶祝儀式，君主將獲得王室珠寶等王家禮儀物品，並在成千上萬重要賓客面前戴上王冠。

加冕典禮（coronation）一詞源於拉丁語corona，意為冠冕。加冕典禮王權、教權和國權齊聚一堂舉行的宗教儀式，加冕時君主同時向上帝和國家宣誓。加冕後查理三世也將成為英國國教會（Church of England）最高領袖。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，查理去年9月8日在女王去世後登基成為英王，當時全國舉哀，氛圍不宜，因此選在8個月後的5月6日舉行公開慶祝新國王的加冕儀式。

典禮時做什麼

主持加冕典禮者為現任坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威爾比（Justin Welby）。加冕時君主會站在西敏寺面對人民，宣誓誓詞（內容概為依法治國、仁慈行使正義和維護英國國教等）後由大主教為君主塗聖油。

查理三世所戴王冠

聖愛德華王冠（St Edward's Crown）是英王加冕時所必戴。它是1661年為前一年復辟的查理二世（Charles II）所製，據信用的是1649年被銷熔、可溯及11世紀的英格蘭王懺悔者愛德華（Edward the Confessor）的王冠。

聖愛德華王冠由純金所製，鑲有紅寶石、藍寶石、紫水晶等444顆寶石，並配紫色天鵝絨和貂皮帽飾。歷史上它一向留在西敏寺，因此才製作第二個王冠供君主離開西敏寺時佩戴。

第二頂名為帝國王冠（Imperial State Crown）。帝國王冠因常出現於像國會開幕大典等儀式而較為人所熟悉。製作於1937年的帝國王冠有2868顆璀璨鑽石，幾乎是早先維多利亞女王所戴王冠的複製。

查理三世完成加冕儀式後會換上帝國王冠，然後從西敏寺返回白金漢宮。

卡蜜拉正式成為王后

卡蜜拉（Camilla）也會接受加冕成為王后。但與最近3位王后—愛德華七世之妻亞歷山德（Alexandra）、喬治五世之妻瑪麗（Mary）和喬治六世之妻伊麗莎白（Elizabeth）不同，卡蜜拉沒有專屬她的加冕典禮后冠，而是戴瑪麗王后的后冠。當1911年瑪麗王后花錢買下這頂銀冠時就是希望作為日後君主配偶的冠冕。

梅根不隨哈利王子參加典禮

蘇塞克斯公爵（Duke of Sussex）身分的哈利王子（Prince Harry）會參加父親加冕的大日子，但妻子梅根（Meghan Markle）留在加州帶2個孩子。6日當天也是哈利與梅根的長子亞契（Archie）4歲生日。

三天慶典 規模不比伊麗莎白女王加冕禮

查理三世加冕典禮的排場與遊行列隊，都會比母親伊麗莎白二世當年規模小。1953年伊麗莎白二世加冕典禮受邀來賓達8000多人，以至於需在西敏寺加設臨時建物容納訪賓。這次查理三世的受邀賓眾不會有如此盛況。

紐約時報引述官方行程排定指出，6日的加冕典禮將於倫敦當地時間上午11時登場。

查理三世和王后卡蜜拉乘坐馬車從白金漢宮穿過倫敦市中心前往西敏寺，沿途會有人群夾道相迎。西敏寺加冕禮結束後，兩人將在綿延約1.6公里的4000名御林軍護送下返回白金漢宮，致敬完部隊後在白金漢宮陽台向群眾致意。

7日英國各地人們白天會歡聚，共享白金漢宮所謂「全國性慶祝和情誼」的加冕午餐。整個週末都會有許多街頭派對。

晚間溫莎城堡（Windsor Castle）將舉行一場約2萬人的加冕音樂會，包括男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、皇家芭蕾舞團（Royal Ballet）等都有演出，一般人可透過BBC直播觀看。

整個官方慶典活動將在8日以「大方送暖」（The Big Help Out）畫下句點。大方送暖是由英國各地慈善團體發起的志工響應活動，白金漢宮表示有鑑活動目的是致敬查理三世愛好慈善，屆時王室成員也會參與一些慈善活動。

查理三世 英國女王 哈利

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