我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

Met Gala劉雯超完美妝容 台灣彩妝師Jonathan Wu操刀

記者劉小川／台北即時報導
中國第一超模劉雯，驚豔Met Gala，臉上彩妝出自Jonathan Wu之手。（圖：KC Artists提供）
中國第一超模劉雯，驚豔Met Gala，臉上彩妝出自Jonathan Wu之手。（圖：KC Artists提供）

全球話題度最高的紐約大都會博物館慈善晚宴Met Gala日前落幕，但相關話題依然討論不斷，其中身為中國第一超模的劉雯，身穿Tory Burch禮服出席，超完美裝扮讓大家驚艷，而劉雯俐落且自然的妝容，也備受討論，原來成就劉雯完美妝容的人，居然就是台灣彩妝師Jonathan Wu之手。

中國第一超模劉雯，驚豔Met Gala，臉上彩妝出自Jonathan Wu之手。...
中國第一超模劉雯，驚豔Met Gala，臉上彩妝出自Jonathan Wu之手。（圖：KC Artists提供）

Jonathan Wu來自彰化，已經有超過20年的彩妝經驗，國際經驗也相當豐富，包括在國際四大時裝周擔任彩妝師，也多次為出席Met Gala的名人操刀妝容，今年他就為劉雯打造出完美妝容。

來自台灣的彩妝師Jonathan Wu，征服國際時裝周與名人。（圖：KC Art...
來自台灣的彩妝師Jonathan Wu，征服國際時裝周與名人。（圖：KC Artists提供）

為呼應劉雯的禮服，Jonathan Wu希望呈現50年代的當代摩登風，眼妝以小煙燻為主，疊擦香奈兒灰色霧面眼影呈現自然煙，讓眼型整體變得更細長。

至於修容，使用香奈兒亮彩棒加腮紅強調輪廓線，並使用腮紅修容，讓氣色看起來更自然，唇彩運用色深酒虹打底，再用唇線筆描繪唇緣，最後用刷具將唇線小範圍暈開。

另一中國超模賀聰在Met Gala上的妝容，也是出自Jonathan Wu之手，眼妝上也是大範圍風格，用眼影取代眼線做出的效果，唇彩搭配蘭蔻#299絕對完美柔霧唇膏柔霧焦糖霧面材質，是帶橘的磚紅色。

中國超模賀聰在Met Gala上的妝容，出自Jonathan Wu之手。（圖：K...
中國超模賀聰在Met Gala上的妝容，出自Jonathan Wu之手。（圖：KC Artists提供）

Met Gala 大都會 博物館

上一則

5月5日星座運勢 巨蟹遇有緣人 雙魚樹大招風

延伸閱讀

宋慧喬+楊紫瓊Met Gala夢幻同框 喬妹幾乎要貼臉Jennie

宋慧喬+楊紫瓊Met Gala夢幻同框 喬妹幾乎要貼臉Jennie
Met Gala紅毯 「星期三」秀美腿 「翹臀珍」露東西半球

Met Gala紅毯 「星期三」秀美腿 「翹臀珍」露東西半球
小威廉絲「挺肚」參加Met Gala 驚喜宣布懷二胎

小威廉絲「挺肚」參加Met Gala 驚喜宣布懷二胎
他們Met Gala致敬「老佛爺」愛貓 最萌合照揭曉了

他們Met Gala致敬「老佛爺」愛貓 最萌合照揭曉了

熱門新聞

一名網友在TikTok上分享如何應對前方乘客傾倒椅背的問題。（示意圖／ingimage）

搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」

2023-05-03 23:55
兩人由親密愛撫以至性交過程，均被附近圍觀的宿生看得一清二楚。（取材自微博）

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

2023-04-26 23:57
懶骨頭沙發，看起來很棒，但其實不適合久坐。（取材自pexels）

衝動買了立刻後悔 這4件家具根本不實用還會影響健康

2023-04-26 00:39
醫生在莫女士的血液中抽出近2000毫升油漿（左圖）才轉危為安。烤乳豬只是導火線，而真正的發病原因是原發性脂蛋白代謝異常（右圖）。（影片截圖）

52歲婦吃烤乳豬肚痛急救 抽2000毫升「濃稠油漿」撿回小命

2023-04-29 23:10
杜龍蓀領導NASA位於矽谷的艾姆斯研究中心（Ames Research Center），管理3000人，其中23%的正式雇員為亞裔。（圖：杜龍蓀提供）

他管理NASA數千人 掌月球和火星探測任務 爸媽都來自台灣

2023-04-30 01:21
日本攝影大賽的照片引發話題。（取材自臉書）

他一張照片拍出「兩個世界」5萬人看傻：怎麼拍的？

2023-04-30 02:55

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事