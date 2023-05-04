曼哈頓「星光三明治」韓裔老闆退休 百老匯演員唱歌送別

紐約市曼哈頓百老匯「星光三明治餐廳」韓裔老闆關店退休，無數舞台劇巨星前往抱別祝福。(截自抖音Preston Mui帳戶)

紐約市曼哈頓百老匯 「星光三明治餐廳」( Starlite Deli )韓裔 老闆金正敏(Jung Min Kim)開店39年後關店退休 ，曾光顧過的無數舞台劇巨星感到不捨，前去向他夫婦抱別祝福，他大感意外；更讓金氏夫婦驚訝的是，百老匯演員群還為他們籌得1萬7389元祝福金。

百老匯演員甚至在店前演唱洛伊羅傑斯(Roy Rogers)的「快樂旅途」( Happy Trails)，讓他太太子姬(Jahee Kim)震驚又感動，說「我以為大概就幾個人過來說些話，沒想到這麼一大群人，真的太感動了，也太感謝了。」

專業演員群為照顧他們肚皮將近40年的這對韓裔夫婦的特別演出，經Preston Mui上傳「抖音」平台後，至少220萬人點閱。

71歲的金老闆說，開這家店他最開心的是，和鄰居相處得很愉快。

這對夫妻都是首爾人，結婚後，1980年代初移民紐約，從也開餐廳的哥哥學會經營之道後，1984年開始經營「星光」外帶、內用餐廳。「那時候人多太多了，因為百老匯劇院的票價比現在便宜得多。」

藉地利之便，附近等劇院表演的演員經常到店裡光顧，不過金氏夫婦說，一開始，他們根本不懂音樂劇，「現在，我們都變成戲迷了，最愛的當然是『歌劇魅影』，還有『芝加哥』、『歌舞線上』等。」

他們也記得無數巨星上門用餐過，沒想到自己的小餐廳居然成為百老匯的名店。金正敏說，「老闆和客人彼此喜歡，這很正常。可是我要退休的消息傳出去後，他們對我們的感情，一下子全部宣洩開來，這是我沒想到的。」