英首相荷蘭酒駕？警攔檢醉男 竟拿「強生假駕照」受檢

（截圖自推特）

前英國 首相強生（Boris Johnson）竟然在荷蘭「酒駕」？荷蘭警方日前在路旁攔檢，沒想到一名駕駛拿出來的駕照 竟是「強生的駕照」，讓員警看了哭笑不得。

據ODDITYCENTRAL報導，4月29日荷蘭格羅寧根（Groningen）發生一起車禍。駕駛撞上人行道的柱子以後，卻像沒事發生一樣繼續往前開，引發員警關注。

警方隨即要求駕駛停車並進行酒駕檢測 。據報，35歲的不具名男子一開始還拒絕受檢，在不斷推拖之後才配合檢測，而檢測結果也證實男子的確是酒後駕駛。

不過令警方印象深刻的是，當男子拿出駕照受檢時，這張駕照卻是「英國首相的駕照」。不但照片是用前英國首相強生的照片，就連名字、生日和出生地都直接「照抄」強生的真實資訊。但有趣的是，這張駕照是烏克蘭發行的，要到西元3000年才會過期。

格羅寧根警方將假駕照的照片上傳到推特並寫道：「很不幸，我們沒有因為假駕照而上當。」發文也引來不少網友留言回應，有網友說看到以後笑到停不下來，還有人開玩笑說：「駕照說不定是真的，只是他是來自平行宇宙的強生」，另一名網友則表示，這類假證件很常見，在當地的紀念品店就有販售。