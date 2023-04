MLB／戴帽慶祝成顯學 勇士「特大帽子」卻收到大聯盟禁令

大聯盟今年不少球隊有戴著大型頭飾慶祝開轟的方式,天使 隊是武士盔、釀酒人隊是起司頭,勇士 隊頂著「特大球帽」慶祝卻收到大聯盟禁令,原因是那頂球帽不是官方製造商做的。

根據「ESPN」報導,勇士隊表示他們無法再戴著大球帽慶祝開轟,因為收到「New Era」的投訴,「New Era」是大聯盟球帽的製造商,但是這頂球帽卻非他們所生產。

勇士隊這頂超大球帽是當地體育收藏家「More than Sports」所贈送,在開幕周時交給奧比斯(Ozzie Albies)及明特(A.J. Minter),勇士隊也開始拿它來當作慶祝儀式的一環。

這頂球帽很快獲得勇士球迷好評,不少人都會在社群媒體 上轉發,不過近期也發現勇士隊慶祝時少了這頂球帽,因而引發負面評價,勇士隊也在今天提出說明。

The busiest Brave at the ballpark tonight is the homer hat.#ForTheA pic.twitter.com/aLYjGd7Sv2