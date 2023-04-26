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最強孕婦？網紅曬照自誇爬「3座101」 被踢爆上一胎就登山骨折

記者杜沛學／台北即時報導
網紅「林叨囝仔」夫妻自豪挺孕肚登山。圖／摘自臉書
網紅「林叨囝仔」夫妻自豪挺孕肚登山。圖／摘自臉書

網紅「林叨囝仔」的媽媽Sydney目前正懷第7胎33周（約8個月），日前po文透露總共走了14小時爬完志佳陽大山，光是單程就8公里、陡升1700m，自豪喊：「等於爬了三座101大樓。」雖被大讚「最強孕婦」，但此舉受到許多人反對，認為若出事會造成他人麻煩，就有網友在「靠北登山大小事」上投書，透露自己之前就曾救援過Sydney。

投書中表示：「林小姐您好，前年10月底六寶3X週，您就曾在高島縱走的高台山三角點骨折，由於EMT（緊急救護技術員）上來還要幾小時，您一直喊冷喊痛，我們希望能盡快將您送下山，用背架做了簡易擔架，那段路很窄且非常滑，由於您是孕婦且快生了，我有幾度差點滑倒用撐的硬拉回來，再加上事前的過度負荷，導致我的ITB（髂脛束症候群）拉傷休養半年以上，花了不少時間治療仍無法改善，最終還是到治療所採自費，又花了不少錢才傷癒。」

投書中指出的時間，為Sydney懷第6胎的事。文中繼續指出：「下山送東西給您先生，他跟我說您們做了很多風險評估，我覺得做再多難免有失誤或經驗不足漏掉之處，但既然已有類似情況發生，且知道懷孕會讓骨質流失提高骨折風險了，甚至是第七胎寶寶己開始發育骨骼了，先不評論孕婦登山是否是正確或安全的行為，但我希望您能再次審視一下您的風險管理。」

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