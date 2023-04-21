太容易被偷…加州等18州檢察長要求召回現代、起亞車

美國18個州的檢察長要求召回易失竊的現代、起亞汽車。(美聯社)

包括加州 在內，共計18個州的檢察長周四（20日）要求聯邦監管機關召回現代（Hyundai）與起亞（Kia）車輛，理由是缺乏安全功能讓車子太容易被偷。檢察長們主張，防盜在其他品牌車輛是標準配備。

路透報導，根據美國州政府與警察 單位的資料，現代與起亞汽車 在全美多個城市的占失竊車輛的比率很高。近年大多數的汽車都備配了業界標準的防盜裝置，不過這兩個南韓品牌的部分入門車款，沒有標配引擎防盜鎖定系統（engine immobilizer）或是按鍵啟動（push-button ignition）防盜裝置。

帶頭的加州檢察長Rob Bonta說，「起亞與現代的眾多車輛沒有標配這些安全功能。」他們已經致函美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）並表達關切。

起亞汽車與現代汽車同屬現代汽車集團。現代強調，雖然旗下部分車輛沒有引擎防盜鎖定系統，但是這些車輛符合聯邦的防盜要求，在聯邦層級，沒有強制要求配備引擎防盜鎖定系統。

去年公路安全與損失資料保險研究所指出，2015年到2019年出廠的各車廠車輛當中，現代汽車與起亞汽車的失竊數量是一般車輛的將近兩倍。

TikTok上如何偷走沒有備配前述兩種防盜系統的起亞與現代汽車影片，在全美瘋傳，助長更多偷車行為。

Bonta指控車廠，相同的車款，在加拿大和歐洲賣的，就標配了引擎防盜鎖定系統，偏偏剔掉美國。

現代汽車集團今年2月曾宣布會提供軟體更新給830萬輛美國車輛，協助防止車輛失竊。但Bonta說，許多受影響的車輛要到6月才能更新軟體，而且一些2011年到2022年的車款無法安裝更新的軟體。