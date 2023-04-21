我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

太容易被偷…加州等18州檢察長要求召回現代、起亞車

編譯黃淑玲／綜合外電
美國18個州的檢察長要求召回易失竊的現代、起亞汽車。(美聯社)
美國18個州的檢察長要求召回易失竊的現代、起亞汽車。(美聯社)

包括加州在內，共計18個州的檢察長周四（20日）要求聯邦監管機關召回現代（Hyundai）與起亞（Kia）車輛，理由是缺乏安全功能讓車子太容易被偷。檢察長們主張，防盜在其他品牌車輛是標準配備。

路透報導，根據美國州政府與警察單位的資料，現代與起亞汽車在全美多個城市的占失竊車輛的比率很高。近年大多數的汽車都備配了業界標準的防盜裝置，不過這兩個南韓品牌的部分入門車款，沒有標配引擎防盜鎖定系統（engine immobilizer）或是按鍵啟動（push-button ignition）防盜裝置。

帶頭的加州檢察長Rob Bonta說，「起亞與現代的眾多車輛沒有標配這些安全功能。」他們已經致函美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）並表達關切。

起亞汽車與現代汽車同屬現代汽車集團。現代強調，雖然旗下部分車輛沒有引擎防盜鎖定系統，但是這些車輛符合聯邦的防盜要求，在聯邦層級，沒有強制要求配備引擎防盜鎖定系統。

去年公路安全與損失資料保險研究所指出，2015年到2019年出廠的各車廠車輛當中，現代汽車與起亞汽車的失竊數量是一般車輛的將近兩倍。

TikTok上如何偷走沒有備配前述兩種防盜系統的起亞與現代汽車影片，在全美瘋傳，助長更多偷車行為。

Bonta指控車廠，相同的車款，在加拿大和歐洲賣的，就標配了引擎防盜鎖定系統，偏偏剔掉美國。

現代汽車集團今年2月曾宣布會提供軟體更新給830萬輛美國車輛，協助防止車輛失竊。但Bonta說，許多受影響的車輛要到6月才能更新軟體，而且一些2011年到2022年的車款無法安裝更新的軟體。

汽車 加州 警察

上一則

升空約4分鐘爆炸還算成功？SpaceX團隊「開香檳慶祝」

下一則

推特付費方案上路 川普、教宗的「藍勾勾」都不見啦

延伸閱讀

加州雨多 今夏面臨昆蟲風暴 注意室內外清潔衛生

加州雨多 今夏面臨昆蟲風暴 注意室內外清潔衛生
加州機場準時率 LAX勝SFO

加州機場準時率 LAX勝SFO
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
毒品危機 州長突擊視察金山田德隆區和南市場街區

毒品危機 州長突擊視察金山田德隆區和南市場街區

熱門新聞

薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

2023-04-15 01:43
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

2023-04-13 23:24
「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

艾瑪華森33歲生日性感罕秀「南半球」曝光息影4年原因

2023-04-18 23:17
一名蹣跚學步的幼童18日在家長不注意下「鑽進」白宮，被維安人員「逮著」，交還給家長。(美聯社)

白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

2023-04-18 21:17
(取自推特)

小象遭巨鱷猛攻 母象救子「氣得四腳重壓」…結局大逆轉

2023-04-18 19:42
（取材自ingimage）

本周「生肖+血型」財運最旺TOP5…第1名數錢到手軟

2023-04-17 16:50

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅