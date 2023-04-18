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白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

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白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

編譯周芳苑／綜合18日電
一名蹣跚學步的幼童18日在家長不注意下「鑽進」白宮，被維安人員「逮著」，交還給家長。(美聯社)
一名蹣跚學步的幼童18日在家長不注意下「鑽進」白宮，被維安人員「逮著」，交還給家長。(美聯社)

一名蹣跚學步的好奇寶寶18日從白宮北側金屬圍籬「擠」身闖進有重重安檢的白宮草坪，馬上贏得「白宮最小入侵者」的稱號，也可能是白宮加高圍欄後的第一名成功闖關者。

負責白宮保安工作的美國特勤局(U.S. Secret Service)制服幹員部(Uniformed Division)體形魁梧的官員見狀，穿過北邊草坪將這名小男娃抱起，帶到賓州大道(Pennsylvania Avenue)與他的父母會合。

在有關人員處理這次突發情況時，進入白宮該建築區的通道暫時禁止使用，官員對小娃的父母親進行簡短詢問後才允許他們繼續行程。

特勤局發言人古列爾米(Anthony Guglielmi)描述整個情況說，官員們在白宮北邊圍籬線上遇到一位好奇的年幼訪客，小小訪客進入白宮廣場，白宮安全系統馬上動員特勤局處理，小寶寶和家長很快重聚。

在先前出現一連串安全漏洞後，白宮近幾年將圍籬高度加倍到約13呎(3.96公尺)，好奇的小寶寶可能是圍籬加高後的第一位成功入侵者；圍籬加高後，新圍欄的每一個條板之間的距離加寬一吋、變成 5.5 吋(12.7 公分)。

大一點的孩子有時會被困在白宮這些具代表性的圍籬中，猶如抗議人士將自己串連在圍欄上，也像是某一種示威。

白宮 安全漏洞 賓州

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