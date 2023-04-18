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耶穌愛玩自拍？AI重現名場面「連埃及豔后也露齒大笑」

聯合新聞網／ 即時報導
53歲男子當肯利用AI繪圖軟體生成出「耶穌與12門徒合影自拍」的畫面。（取材自推特）
53歲男子當肯利用AI繪圖軟體生成出「耶穌與12門徒合影自拍」的畫面。（取材自推特）

你絕對想不到「耶穌也會自拍 」，一張經典作品「最後的晚餐」中的耶穌與12門徒玩起自拍的照片在網上流傳，原來這是53歲男子當肯（Duncan Thomsen）利用培養AI 所特意設計出的奇特照片。

根據太陽報報導，53歲的當肯利用AI繪圖軟體重現「滑鐵盧戰役」、埃及豔后的宮廷及名作「最後的晚餐」等的實際場景；從成品照看來耶穌在「最後的晚餐」中與12門徒合影，由耶穌拿著相機與大家來張團體自拍照，埃及豔后同樣也是手持相機帶領侍從們完成合影。

當肯是一名自由電影剪輯師，他自認是將AI用於重現經典歷史場景的第一人，他利用AI繪圖軟體Midjourney 設計出「歷史性的自拍照」，他表示「我花了一個月時間制定提示、語言及攝影元素公式，讓照片帶有『自拍』的效果」，他看到成品照後也忍不住直呼搞笑，更有不少朋友驚呼這些照片看來相當真實。

當肯也指出，由於AI需要用戶精準告訴她「絕對描述」、準確的訴求，才能讓AI匯出這些特殊設計過的照片，「這需要一段漫長的程式設計」。

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