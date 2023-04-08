NASA公布天王星新影像 11星環清晰程度「前所未見」

韋伯拍到的天王星與過去哈伯太空望遠鏡拍到的對照圖，可見星環清晰程度大為提升。（NASA）

美國太空總署（NASA ）公布韋伯太空望遠鏡 拍攝的新影像，主角是太陽系外圍的天王星（Uranus）與極清晰的星環。NASA表示，這張圖片顯示韋伯望遠鏡 的強大敏銳度，因為較暗的星環過去只被航海家2號探測器與夏威夷的凱克天文台捕捉過。

目前已知天王星擁有13個星環，其中11個在新影像中可見，9個被歸類為主環，另外兩個由於宇宙塵埃較多，過去難以拍到，直到1986年航海家2號飛掠才被發現。剩下兩個這次未能拍到的微弱外環，是在2007年哈伯太空望遠鏡拍攝的圖片中發現。

「一顆行星的環狀系統能透露很多關於它的起源與形成的線索。天王星是如此奇特的世界，它的自轉軸傾斜、缺乏內部熱能，因此能得到任何有關它歷史的線索都非常有價值。」NASA戈達德太空飛行中心科學家羅格尼（Naomi Rowe-Gurney）表示。

科學家預計，韋伯有朝一日將能捕捉到天王星全部13個星環，羅格尼也希望能發現更多關於天王星大氣成分的資訊，讓科學家更加瞭解這顆不尋常的冰巨行星。