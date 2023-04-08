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NASA公布天王星新影像 11星環清晰程度「前所未見」

編譯梁采蘩／即時報導
韋伯拍到的天王星與過去哈伯太空望遠鏡拍到的對照圖，可見星環清晰程度大為提升。（NASA）
韋伯拍到的天王星與過去哈伯太空望遠鏡拍到的對照圖，可見星環清晰程度大為提升。（NASA）

美國太空總署（NASA）公布韋伯太空望遠鏡拍攝的新影像，主角是太陽系外圍的天王星（Uranus）與極清晰的星環。NASA表示，這張圖片顯示韋伯望遠鏡的強大敏銳度，因為較暗的星環過去只被航海家2號探測器與夏威夷的凱克天文台捕捉過。

目前已知天王星擁有13個星環，其中11個在新影像中可見，9個被歸類為主環，另外兩個由於宇宙塵埃較多，過去難以拍到，直到1986年航海家2號飛掠才被發現。剩下兩個這次未能拍到的微弱外環，是在2007年哈伯太空望遠鏡拍攝的圖片中發現。

「一顆行星的環狀系統能透露很多關於它的起源與形成的線索。天王星是如此奇特的世界，它的自轉軸傾斜、缺乏內部熱能，因此能得到任何有關它歷史的線索都非常有價值。」NASA戈達德太空飛行中心科學家羅格尼（Naomi Rowe-Gurney）表示。

科學家預計，韋伯有朝一日將能捕捉到天王星全部13個星環，羅格尼也希望能發現更多關於天王星大氣成分的資訊，讓科學家更加瞭解這顆不尋常的冰巨行星。

韋伯太空望遠鏡配備性能強大的近紅外線相機（NIRCam），可探測到不可見的紅外線光。羅格尼說：「這使我們能以全新方式觀察天王星和海王星，因為我們從未有如此大小的望遠鏡來觀察紅外線。紅外線能向我們展示新的深度和特徵，這些在地面上很難看到，因為有大氣層阻擋，而像哈伯這種可見光望遠鏡是看不到的。」

美國太空總署公布韋伯太空望遠鏡拍攝的新影像，主角是天王星及極清晰的星環。由於天王...
美國太空總署公布韋伯太空望遠鏡拍攝的新影像，主角是天王星及極清晰的星環。由於天王星自轉軸傾斜，像是「躺著」自轉，圖中白色區域為其極地冰帽（Polar Cap）。（NASA）
韋伯還捕捉到天王星27顆已知衛星中的一部分，其中多數都太小太微弱而看不到，但在廣...
韋伯還捕捉到天王星27顆已知衛星中的一部分，其中多數都太小太微弱而看不到，但在廣角圖像中可見數顆最亮的衛星。（NASA）

韋伯太空望遠鏡 NASA 韋伯望遠鏡

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