我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

川普封口案「2號女郎」打破沉默 PO照問「錯過了什麼」

編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普封口案件中另一名女子、前花花公子雜誌女郎麥克道格（Karen McDougal）昨在發文詢問大家自己是否錯過了什麼。（取材自Instagram)
美國前總統川普封口案件中另一名女子、前花花公子雜誌女郎麥克道格（Karen McDougal）昨在發文詢問大家自己是否錯過了什麼。（取材自Instagram)

前總統川普4日出庭應訊被控犯下34項偽造商業紀錄重罪，包括涉嫌在2016年大選前向兩名女性支付封口費，要求對方不准洩漏婚外情彼此間的風流韻事。而除了色情片女星「暴風女丹尼爾斯」外，另一位女子、前花花公子雜誌（Playboy）女郎麥克道格（Karen McDougal），也在川普遭起訴後首度打破沉默。

川普遭起訴後，麥克道格在Instagram發文，分享自己與好友滑雪時開心比耶的照片，並說「我一直在外面享受假期，希望我沒有錯過任何事情」。網友猜測她是在暗示川普被捕一事。

現年52歲的麥克道格自曝曾與川普有染，關係持續10個月，但川普矢口否認。

2016年總統大選前夕，麥克道格簽署一份價值15萬元的協議，將這段婚外情故事獨家賣給美國小報國家詢問報（National Enquirer），並且根據協議禁止公開談論這段關係。未料，該媒體從未發表相關報導，讓她堅信自己遭到欺騙噤聲。

根據起訴書，檢察官指控川普採用「壓新聞」的手段來阻止性醜聞曝光。根據檢察官，麥克道格收到15萬美元，以換取她同意閉口不談與川普的關係。起訴書中未明確點出麥克道格的名字，而是稱她為「一號女子」。

川普 檢察官 滑雪

上一則

彭博商周：庫克訪中國強調共生 其實正加速分散布局

下一則

4月6日星座運勢 射手工作熱情高 雙魚財運上揚

延伸閱讀

媒體焦點全被前總統川普搶走 拜登寫下百年紀錄

媒體焦點全被前總統川普搶走 拜登寫下百年紀錄
川普被訴聲勢反漲 民主黨人憂「2016夢魘」重演

川普被訴聲勢反漲 民主黨人憂「2016夢魘」重演
拜登2024大選再戰川普？民主黨人因3理由樂觀其成

拜登2024大選再戰川普？民主黨人因3理由樂觀其成
川普過堂後返佛州演講：沒想到美國會起訴前總統

川普過堂後返佛州演講：沒想到美國會起訴前總統

熱門新聞

在搭機時應繫好安全帶，並避免穿著緊身褲等人造纖維材質的衣物。（示意圖／ingimage）

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

2023-03-29 02:08
日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，貝克漢便在IG秀出年度話題新品、紅色表圈黑色面盤的Black Bay腕表。（圖：TUDOR提供；取材自Instagram）

貝克漢搶先配戴帝舵新表 品牌預告這幾款將停產

2023-03-31 23:30
圖／ingimage

未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄

2023-03-28 18:43
iOS 16.4新增多項實用新功能，趕快更新。（記者黃筱晴／攝影）

蘋果iOS 16.4超實用功能 一鍵整理照片釋放空間

2023-03-30 18:35
法國美女部長席亞帕登上法語版「花花公子」封面。(取材自推特)

不顧馬克宏改革遇抗爭 法美女部長登「花花公子」封面

2023-04-03 02:10
林丹（左）、張繼科（右二）與孫楊（右一）相繼因醜聞人設崩壞。(取材自微博)

1張照片 3金牌男神崩壞 張繼科、林丹、孫楊合影被扒

2023-04-03 23:35

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪