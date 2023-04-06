川普封口案「2號女郎」打破沉默 PO照問「錯過了什麼」

美國前總統川普封口案件中另一名女子、前花花公子雜誌女郎麥克道格（Karen McDougal）昨在發文詢問大家自己是否錯過了什麼。（取材自Instagram)

前總統川普 4日出庭應訊被控犯下34項偽造商業紀錄重罪，包括涉嫌在2016年大選前向兩名女性支付封口費，要求對方不准洩漏婚外情彼此間的風流韻事。而除了色情片女星「暴風女丹尼爾斯」外，另一位女子、前花花公子雜誌（Playboy）女郎麥克道格（Karen McDougal），也在川普遭起訴後首度打破沉默。

川普遭起訴後，麥克道格在Instagram發文，分享自己與好友滑雪 時開心比耶的照片，並說「我一直在外面享受假期，希望我沒有錯過任何事情」。網友猜測她是在暗示川普被捕一事。

現年52歲的麥克道格自曝曾與川普有染，關係持續10個月，但川普矢口否認。

2016年總統大選前夕，麥克道格簽署一份價值15萬元的協議，將這段婚外情故事獨家賣給美國小報國家詢問報（National Enquirer），並且根據協議禁止公開談論這段關係。未料，該媒體從未發表相關報導，讓她堅信自己遭到欺騙噤聲。

根據起訴書，檢察官 指控川普採用「壓新聞」的手段來阻止性醜聞曝光。根據檢察官，麥克道格收到15萬美元，以換取她同意閉口不談與川普的關係。起訴書中未明確點出麥克道格的名字，而是稱她為「一號女子」。