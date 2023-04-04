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印度近70年首迎獵豹寶寶誕生 喜辦命名比賽

中央社／新德里4日專電
印度政府從非洲引進的獵豹，最近產下4頭豹寶寶。（影片截圖）
印度政府從非洲引進的獵豹，最近產下4頭豹寶寶。（影片截圖）

印度政府從非洲引進的獵豹，最近產下4頭豹寶寶，成為過去約70年來第一批在印度土地上誕生的獵豹，超萌模樣圈粉無數；印度政府也為牠們舉辦命名比賽。

獵豹（又稱印度豹）據信於1952年在印度絕跡。印度總理莫迪（Narendra Modi）去年9月起，陸續從非洲的納米比亞及南非引進20頭獵豹，先到的數隻已野放於中部庫諾國家公園（Kuno National Park），後到的仍在隔離照料中；庫諾國家公園面積約748平方公里。

今年3月27日，其中一隻獵豹不幸因腎臟疾病死亡，但2天後保育人員發現另一隻獵豹已產下4頭幼豹，成為過去約70年來第一批在印度土地誕生的獵豹，也讓保育人員心情轉悲為喜。

印度環境部長雅達夫（Bhupender Yadav）當時形容獵豹寶寶的誕生為「重大事件」，並在推特分享獵豹寶寶影片。

為慶祝獵豹寶寶誕生，印度政府1日宣布舉辦命名比賽，超過1000人投件。

參賽簡章顯示，所有印度公民均可參加，未提是否會有獎金或獎品。至於外國人能否參加，記者撥電話及寫電郵詢問，均未得到回覆。

歷史文獻顯示，在蒙兀兒帝國（Mughal）時期，估計有上萬隻獵豹活躍於印度大地，但在王室的狩獵取樂及棲息地漸失等因素之下，獵豹據信於1952年在印度絕跡。

2009年，印度政府及多個動物保育組織共同商議復育獵豹事宜。2020年1月，印度最高法院批准「獵豹復育計畫」（Project Cheetah），2022年1月，莫迪政府的獵豹復育計畫正式啟動。

另一方面，日前越過鐵絲圍欄逃離庫諾國家公園的獵豹奧班（Oban），迄今仍在附近村莊及田野遊蕩。

「印度時報」（TOI）報導，奧班仍在探索牠的棲息地，目前保育人員正嘗試組成人牆和車牆阻止奧班繼續走遠，若這些方法都無效，將會被迫動用麻醉鏢。

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