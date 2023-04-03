不顧馬克宏改革遇抗爭 法美女部長登「花花公子」封面
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正因為強力推動年金改革遭到民眾激烈抗爭而焦頭爛額際，他的美女部長席亞帕（Marlene Schiappa）則登上最新一期的「花花公子」（Playboy）是封面。對此，反對黨痛批「法國脫軌了」，法國總理柏納（Elisabeth Borne）也出聲批評。
40歲的席亞帕是馬克宏政府中最吸睛的部長之一，她長期倡導女性權力，2017年被任命為法國首個性別平等大臣，在職期間制定了性騷擾法案，若男性在街上對女性吹口哨，不論是善意或惡意，只要讓女性感覺「不舒服」，就會被罰款。
席亞帕穿著一襲白色洋裝登上「花花公子」法語版封面，除了不吝惜展露自己的美好身材，還暢談對女性、LGBT的理念與付出，成為「有波有腦」的最佳代言人。
不過，同為女性的法國總理柏納認為，尊重席亞帕的理念，不過在法國國內處處激烈抗爭的「這種特殊時期」並不恰當。柏納所謂的特殊時期指總統馬克宏在民眾激烈反對下推動退休金改革，使得法國社會和政界處於動盪之中。
法國反對派領袖之一梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）則表示，總統馬克宏接受兒童雜誌專訪，部長則是上「花花公子」暢達理念，法國已經脫離正軌了。
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