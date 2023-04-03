我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

不顧馬克宏改革遇抗爭 法美女部長登「花花公子」封面

編譯中心／綜合2日電
法國美女部長席亞帕登上法語版「花花公子」封面。(取材自推特)
法國美女部長席亞帕登上法語版「花花公子」封面。(取材自推特)

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正因為強力推動年金改革遭到民眾激烈抗爭而焦頭爛額際，他的美女部長席亞帕（Marlene Schiappa）則登上最新一期的「花花公子」（Playboy）是封面。對此，反對黨痛批「法國脫軌了」，法國總理柏納（Elisabeth Borne）也出聲批評。

40歲的席亞帕是馬克宏政府中最吸睛的部長之一，她長期倡導女性權力，2017年被任命為法國首個性別平等大臣，在職期間制定了性騷擾法案，若男性在街上對女性吹口哨，不論是善意或惡意，只要讓女性感覺「不舒服」，就會被罰款。

席亞帕穿著一襲白色洋裝登上「花花公子」法語版封面，除了不吝惜展露自己的美好身材，還暢談對女性、LGBT的理念與付出，成為「有波有腦」的最佳代言人。

不過，同為女性的法國總理柏納認為，尊重席亞帕的理念，不過在法國國內處處激烈抗爭的「這種特殊時期」並不恰當。柏納所謂的特殊時期指總統馬克宏在民眾激烈反對下推動退休金改革，使得法國社會和政界處於動盪之中。

法國反對派領袖之一梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）則表示，總統馬克宏接受兒童雜誌專訪，部長則是上「花花公子」暢達理念，法國已經脫離正軌了。

法國美女部長席亞帕。(Getty mages)
法國美女部長席亞帕。(Getty mages)

馬克宏 性騷擾 退休金

上一則

4月3日星座運勢 天蠍可嘗試改變 摩羯工作得心應手

延伸閱讀

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
法國年改讓馬克宏失民心 雷朋收漁利：我將是下任總統

法國年改讓馬克宏失民心 雷朋收漁利：我將是下任總統
反年改民怨高漲 法執政陣營分裂 極右派雷朋自認將坐收漁利

反年改民怨高漲 法執政陣營分裂 極右派雷朋自認將坐收漁利
馬克宏4月4日訪問中國 歐盟委員會主席證實同行

馬克宏4月4日訪問中國 歐盟委員會主席證實同行

熱門新聞

王敏德（右一）透露曾不滿女兒在社群網站曝光全裸照，並要求女兒將照片下架。（取材自Instagram）

女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照

2023-03-26 23:41
在搭機時應繫好安全帶，並避免穿著緊身褲等人造纖維材質的衣物。（示意圖／ingimage）

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

2023-03-29 02:08
圖／ingimage

未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄

2023-03-28 18:43
美國時空旅人阿拉里克警告外星人已到訪過地球，並帶走8000名優秀的人類。示意圖。（取材自ingimage）

「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人

2023-03-27 20:15
一名網友貼出公司系統工程師「最常看到的圖片」，讓不少上班族網友直呼「好想吐」、「好像在上班的感覺」。示意圖。（取材自ingimage）

7500人看到這電腦桌布「有反應」網喊：像在上班好想吐

2023-03-27 04:20
胃腸肝膽科醫師錢政弘分享一位女病患做了一件事，一年內讓脂肪肝成功消失。示意圖。（取材自ingimage）

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

2023-03-26 03:32

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用