不顧馬克宏改革遇抗爭 法美女部長登「花花公子」封面

法國美女部長席亞帕登上法語版「花花公子」封面。(取材自推特)

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）正因為強力推動年金改革遭到民眾激烈抗爭而焦頭爛額際，他的美女部長席亞帕（Marlene Schiappa）則登上最新一期的「花花公子」（Playboy）是封面。對此，反對黨痛批「法國脫軌了」，法國總理柏納（Elisabeth Borne）也出聲批評。

40歲的席亞帕是馬克宏政府中最吸睛的部長之一，她長期倡導女性權力，2017年被任命為法國首個性別平等大臣，在職期間制定了性騷擾 法案，若男性在街上對女性吹口哨，不論是善意或惡意，只要讓女性感覺「不舒服」，就會被罰款。

席亞帕穿著一襲白色洋裝登上「花花公子」法語版封面，除了不吝惜展露自己的美好身材，還暢談對女性、LGBT的理念與付出，成為「有波有腦」的最佳代言人。

不過，同為女性的法國總理柏納認為，尊重席亞帕的理念，不過在法國國內處處激烈抗爭的「這種特殊時期」並不恰當。柏納所謂的特殊時期指總統馬克宏在民眾激烈反對下推動退休金 改革，使得法國社會和政界處於動盪之中。