開先例 印度法官要ChatGPT幫忙開庭判決 結果出爐

印度一名法官在審判案件時使用ChatGPT協助。示意圖。（圖片來源／ingimage）

人工智慧研究實驗室OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT 在短時間內就累積不少用戶，無論有什麼疑難雜症，ChatGPT幾乎都能從大數據中挖出答案給用戶。近期印度 一名法官就連開庭時也使用ChatGPT協助判決，創下印度國內先例。

據紐約郵報（New York Post）報導，一名犯人嘉思溫德（Jaswinder Singh）在2020因涉嫌毆打及謀殺遭逮捕，目前審判仍在進行，嘉思溫德也提出緩刑要求。

法官安努普（Anoop Chitkara）在判決過程中「邀請」機器人一同加入，他詢問：「襲擊者毆打被害人時的保釋判例為何？」ChatGPT則回答說：「如果襲擊者遭控涉嫌暴力犯罪 ，像是謀殺、加重傷害罪或酷刑，便可能被視為對社區造成危險且有逃亡的風險，因此法官可能不願意保釋，或會設定高額的保釋金，以確保被告出庭，並確保他不會對公共安全造成危險。」

不過ChatGPT也提到：「無罪推定是司法系統的一項基本原則。」如果被告犯下暴力罪行但沒有逃亡可能或不對社區造成威脅，便可能獲准保釋。在參考完ChatGPT提供的資訊後，法官以嘉思溫德確實對受害者做出嚴重傷害行為，駁回嘉思溫德的保釋申請。

這是印度司法史上第一次有法官在聊天機器人的協助下完成判決。上個月一名哥倫比亞法官也曾用過ChatGPT來協助自閉症就醫相關的案件審判。