美國人三觀變了 核心價值的重要性全面下滑 僅1事例外

新近民調發現，以前看重的價值觀，對現今美國人的重要性下降，僅金錢變得更重要。（美聯社）

華爾街 日報與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC）共同進行的民意調查發現，愛國主義、宗教信仰、生兒育女，以及能描繪美國前幾代人態度的價值觀，對現今美國人的重要性全面下滑，只有一件事變得更重要，那就是錢。

受訪者裡大約38%覺得愛國主義很重要，39%覺得宗教很重要，兩者都遠低於華爾街日報1998年首次提出這個問題時的比率，當時有70%的人認為愛國主義非常重要，62%的人認為宗教很重要。四年前，高達80%的美國人認為容忍他人非常重要，現在降到58%。認同生兒育女、參與社區以及努力工作等核心價值觀非常重要的人也減少。

民調 專家Bill McInturff表示，「變化太大，描繪出一幅令人驚訝的美國新模樣」。他推測：「也許政治分裂的衝擊、疫情，和幾十年來最差的經濟信心，正對我們的核心價值觀產生驚人影響。」

只有一件事的重要性在過去25年裡日益增加：民調裡有43%的人認為金錢非常重要，高於1998年的31%。

除金錢之外，所有年齡層，包括老年人在內，看重上述價值觀的程度，都遠遠不及1998年和2019年時。美國年輕人人尤其不重視這些，即使許多事是他們父母生活的重心。

不到30歲的成人，約有23%表示，愛國主義對他們個人來說非常重要，相較下，65歲以上老年人裡的看重愛國主義的比率是59%。約有31%的年輕受訪者認為宗教對他們來說非常重要，老年人的此一比率是55%。另外，只有 23%的年輕人表示生孩子非常重要。

住奧勒岡州本德市的33歲畫家Kevin Williams認為，許多價值觀互有關聯。 他說，愛國主義下滑與個人主義抬頭相伴，而社區參與度下降可能是因為人們關注自己的種族或文化背景，而非美國人共有的特色。

有關於企業採取措施促進種族多元性，半數略多的共和黨人認為做得太過了，僅7%的民主黨 人持相同看法。約61%的民主黨人認為多元化的努力不夠深入，而共和黨人有同樣觀點的只有14%。