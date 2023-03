基努李維「捍衛任務4」 首映 北美周末票房破7350萬元

基努李維主演「捍衛任務4」親自上陣大部分動作戲。(圖:車庫提供)

好萊塢 明星基努李維 (Keanu Reeves)主演的「捍衛任務4」(John Wick: Chapter4)首映票房與口碑雙飄紅,輕鬆贏得最新一期北美周末票房排行榜冠軍。

據票房統計網站boxofficemojo3月26日發佈的電影 市場數據,25部影片北美周末票房(24日至26日)報收逾1.18億美元,同前一周末相比上漲約29%。

作為本期北美周末票房十強唯一的新面孔,「捍衛任務4」無疑是本輪漲勢的最大推手。自24日亮相以來,該片首映周末票房約得7353萬美元,在該統計周期全部北美票房中占比超過六成。加上海外市場,迄今該片總票房已達1.37億美元。

甄子丹在「捍衛任務4」扮盲眼殺手,打鬥戲有看頭。(圖:車庫提供)

「捍衛任務」是基努李維主演的動作驚悚電影系列,2014年、2017年和2019年接連推出三部,不僅票房節節走高,口碑亦保持在較好水平。對於此番推出的第四部,目前主要電影網站評價為IMDb評分8.5、MTC評分78、爛番茄新鮮度95%,CinemaScore打分為A,四項數據均為該系列最好表現。

在新片強力衝擊等因素影響下,奇幻動作喜劇片「沙贊!眾神之怒」(Shazam! Fury of the Gods)第二個上映周末票房環比跌幅達67.8%,以約970萬美元從上期榜單冠軍降至本輪排名第三位。目前這部DC超級英雄電影的北美累計票房約4631萬美元,加上海外市場,總票房已經破億。

上期榜單季軍「金牌拳手3」(Creed III)則以約1044萬美元周末票房、32%環比跌幅,回升至本輪排名次席。目前,這部拳擊系列運動劇情片在北美已收穫近1.41億美元,加上海外市場,迄今總票房約2.46億美元。

另有兩部新片同「捍衛任務4」同日亮相,但放映影院數量較少。劇情片「一個好人」(A Good Person,暫譯)以約83.4萬美元首映周末票房位居榜單第12名,目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.4、MTC評分49、爛番茄新鮮度54%。喜劇劇情片「國王的伸冤」(The Lost King)以約57.5萬美元首映周末票房躋身榜單第13位,目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.6、MTC評分64、爛番茄新鮮度77%。

此外,懸疑驚悚恐怖片「驚聲尖叫6」(Scream VI)、科幻冒險動作片「65」、漫威科幻懸疑動作片「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)、驚悚喜劇片「熊蓋毒」(Cocaine Bear)、體育劇情喜劇片「我的籃球教練」(Champions)和奇幻動作片「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)等,亦留駐本期北美周末票房十強。