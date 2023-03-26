三毛80歲冥誕眾星追思 唐綺陽：她若在世會是訂閱破百萬網紅

已故作家三毛過80歲冥誕。（圖：台北禾灃文化事業有限公司提供）

已故作家三毛26日過80歲冥誕，生前作品影響無數人至今，由姪女陳天慈號召超過20位藝文界人士齊聲追憶，真情告白令人動容，陳天慈並預告：「今年會推出許多三毛相關活動，這部影片也會持續拍攝1年時間，將會有更多全球三毛親友的加入。」

「不老玉女」孟庭葦自稱是三毛頭號粉絲。（圖：台北禾灃文化事業有限公司提供）

陳天慈(左)曾跟曾寶儀一起在校聽三毛的演講。（圖：台北禾灃文化事業有限公司提供）

「不老玉女 」孟庭葦自稱是三毛頭號粉絲，表示常靠著三毛金句「是你的就是你的」調整心態，還說：「在少女時期讀到三毛，所以在我心中三毛一直是少女的樣子，很難想像三毛已經是當奶奶的年紀了」。曾寶儀深情朗誦最喜愛的三毛金句「少年愁」，提到以前三毛到校演講，自己跟同學在台下開心聊天，「完全忘了台上的三毛在講什麼」。

齊豫透過影片追憶三毛。（圖：台北禾灃文化事業有限公司提供）

齊豫先前為了三毛與潘越雲合辦演唱會，感性地說：「三毛給我們帶來的勇敢，自由和愛的啟示將伴隨我們一生。」另外中國歌手騰格爾也因為音樂跟三毛結緣，曾應邀前往三毛住處做客，先前譜寫歌曲「三毛」表達對三毛的哀思之情，騰格爾在影片心目中的三毛是長髮飄飄又美麗又孤獨的樣子，「很懷念這位故友天真的笑容」。

三毛姪女陳天慈(左)與唐綺陽相見歡。（圖：台北禾灃文化事業有限公司提供）

陳天慈(左)與歌手騰格爾暢談對三毛的種種回憶。（圖：台北禾灃文化事業有限公司提供）

唐綺陽視三毛為「文青女神」，從星座的角度解析了三毛的個性和傳奇人生獲得很大啟發，唐綺陽說：「牡羊座的三毛尤其愛冒險，如果她還在世一定會成為訂閱數過百萬的YouTuber ！我想我應該可以跟她成為好朋友，可能兩人會每天討論星座運勢」。

已故作家三毛過80歲冥誕。（圖：台北禾灃文化事業有限公司提供）

魯豫對於三毛熱愛旅遊四方的個性印象深刻。（圖：台北禾灃文化事業有限公司提供）

此外包含王琄、李秀媛、陳田心（三毛大姊）、焦雄屏、黃韻玲、趙婷 、蔡詩萍、魯豫、謝哲青等人均透過鏡頭娓娓道出與三毛的緣份及對自身的啟發，陳天慈也宣布粉絲們萬千期待的「三毛之旅」台灣站首站目的地是新竹縣的三毛夢屋，已開放報名，她說：「好的作品都是影響巨大的文化遺產，都值得持續被關注。」