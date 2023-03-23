大谷翔平獲MVP夢想成真 網：按計畫明年「長子要出生了」

日本奪下2023年世界棒球經典賽冠軍，大谷翔平獲選MVP。 (Getty Images)

睽違6年的世界棒球經典賽 落幕，最終日本 奪得隊史第3座冠軍，現年28歲投打俱佳的大谷翔平當之無愧拿下MVP，實現了他在高中時就寫下的夢想。

大谷翔平在17歲時，就寫下「27歲拿到WBC冠軍，並拿下MVP」本屆經典賽因疫情延期兩年舉行，讓大谷沒辦法如預期在27歲拿下，不過，他仍在這屆經典賽的好表現順利「預言」自己的成就、實現了他的人生清單。

大谷翔平高中寫下的人生清單。(取材自推特)

大谷的人生清單還有，18歲時加入大聯盟、19歲精通英語達到3A、20歲升上大聯盟薪水拿到15億、21歲站穩先發輪值拿下16勝等等，當時列出時或許很多人覺得不可能，但現在他的人生清單除了「26歲奪世界大賽 冠軍與結婚」沒達到外，其他幾乎都已經實現大半。

有趣的是，網友發現，按照大谷的夢想，明年他的「長子要出生了」。此外，大谷在經典賽的超強表現，也讓有追日劇「重啟人生」的網友說，「想問大谷是重啟第幾次了？」

大谷翔平的人生清單

18歲 和大聯盟球團簽約

19歲 升上3A；精通英文

20歲 升上大聯盟，年薪15億日圓

21歲 進入先發輪值；單季16勝

22歲 獲頒賽揚獎

23歲 入選WBC經典賽日本代表隊

24歲 投出「無安打比賽」；單季25勝

25歲 投出球速175公里的世界紀錄

26歲 拿下世界大賽冠軍；結婚

27歲 入選WBC經典賽日本代表隊；獲頒年度MVP

28歲 長子出生

29歲 第二度投出「無安打比賽」

30歲 成為大聯盟史上最多勝的日本人投手

31歲 長女出生

32歲 第二度拿下世界大賽冠軍

33歲 次子出生

34歲 第三度拿下世界大賽冠軍

35歲 入選WBC經典賽日本代表隊

36歲 締造最多三振紀錄

37歲 長子開始學打棒球

38歲 職棒成績衰退，開始考慮引退

39歲 決意明年引退

40歲 引退賽投出「無安打比賽」

41歲 回日本定居

42歲 將大聯盟棒球系統引進日本

57歲 從職棒界引退

58歲 回岩手定居

59歲 擔任少棒聯盟監督

60歲 夏威夷旅行

61歲 少棒聯盟球隊登上「日本1」

62歲 以3年的時間在故鄉執教，提升岩手棒球水準

65歲 領取大聯盟退休金3千萬日圓

66歲 環遊世界

70歲後 每天維持運動，健康開朗地生活