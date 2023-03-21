92歲梅鐸再婚 五位老婆背景比一比 前兩任根本雙胞胎

媒體大亨梅鐸宣布將成為五度新郎。(路透)

92歲媒體大亨梅鐸 （Rupert Murdoch）20日接受旗下媒體「紐約郵報」訪問時表示，他將5度步上紅毯，新娘是小他26歲的前舊金山 警局牧師史密斯(Ann Lesley Smith)。

盤點梅鐸五任妻子，不乏空姐、記者、模特。

第一任妻／空姐出身 共育有1女

前空姐派翠西亞．布克(Patricia Booker)是梅鐸第一任妻子，兩人結婚11年，共育有一個女兒，於1967年離婚。

第二任妻／17億分手費 長得像元配

梅鐸與記者安娜．托夫(Anna Torv)，兩人結婚32年，共育有三名子女，於1999年離婚，對方為子女繼承權放棄梅鐸一半財產，最終獲17億美元的分手費，創下當時紀錄。1990年後安娜．托夫便成為梅鐸事業「新聞集團」(News Corp)董事會的主要成員，直到兩人離婚才退出。安娜．托夫也被說與梅鐸第一任妻子派翠西亞‧布克長相非常相似，淡淡的彎眉，氣質端莊知性。

媒體大亨梅鐸(右)與第二任妻子安娜(左)。(美聯社)

第三任妻／虎妻鄧文迪 分得2房產

梅鐸與華裔電視台實習生鄧文迪，兩人相差38歲，共育有兩名女兒，於2013年離婚，對方獲得一套價值十幾個億的四合院，還有一套紐約曼哈頓第五大道三層樓豪宅。2019年，梅鐸將一部分資產賣給華特迪士尼 公司，兩個女兒因此獲得40億美元。梅鐸曾在出席聽證會時，被抗議者丟奶油派，鄧文迪立刻上前賞對方一巴掌，其彪悍的舉動讓她贏得「虎妻」封號。

鄧文迪與梅鐸在2007年的檔案照。(Getty images)

第四任妻／怪梅鐸兒女「挑撥離間」

梅鐸與模特、演員潔芮．霍爾（Jerry Hall），兩人相差25歲，結婚六年無子女，於2022年離婚，對方獲得2.5億英鎊、2套房子及每年1000萬英鎊的生活費。據報導，潔芮．霍爾曾為婚姻突然結束感到「心碎」和「痛苦死了」，責怪梅鐸兒女挑撥離間。

梅鐸和第四任妻子潔芮‧霍爾。(路透)

第五任妻／前警局牧師 守寡14年

前舊金山警局牧師史密斯(Ann Lesley Smith)，史密斯之前曾有過一段婚姻，丈夫是鄉村歌手契斯特史密斯(Chester Smith)，自從丈夫離世後守寡長達14年。梅鐸求婚時說：「我當時好緊張，我害怕墜入愛河。但後來我明白，這會是最後一次了。最好是最後一次。我很幸福。」兩人預計在今年夏末舉行婚禮。

目前梅鐸身價估約170億美元。