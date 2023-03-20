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瑞典滿15歲「免駕照」可開車上路 但限速30公里

中央社／瑞典胡丁厄市20日綜合外電報導
瑞典一項幾乎已一世紀的法規，允許15歲以上的孩子在沒有正式汽車駕照的情況下開車。（示意圖，ingimage）
瑞典一項幾乎已一世紀的法規，允許15歲以上的孩子在沒有正式汽車駕照的情況下開車。（示意圖，ingimage）

瑞典15歲少女克利斯提安森因太年輕拿不到汽車駕照，但她已開著時尚的BMW汽車在各地漫遊，因為青少年在這裡可以駕駛任何改裝過的車上路，但車速不能超過高爾夫球車。

瑞典一項幾乎已一世紀的法規原本適用於農業車輛，允許15歲以上的孩子在沒有正式汽車駕照的情況下開車，只要車輛改裝過將最高時速定為30公里。

這些汽車和卡車近年來變得很流行，如今當局憂心道路事故會增加。

克利斯提安森（Evelina Christiansen）的家位於斯德哥爾摩南部郊區，她站在車道上的深藍色BMW5系列前自豪地告訴法新社：「我在1年前得到了它，作為我的生日禮物。」

這份禮物是對她在學校取得的成績的特別獎勵。

其他國家的青少年在拿到汽車駕照之前只能騎機車，而瑞典的年輕人幾乎可以駕駛任何定下最高速限的車輛。

在斯德哥爾摩富裕的郊區，經常可以看到年輕的孩子自己駕駛著保時捷（Porsche）Cayennes車款。

這類車子依規定後面必須有三角形警告標誌，表明車輛在緩慢行駛，也必須安裝用來聯結拖車的掛鉤球座。

車子的後座也必須拆除，這樣它們只能搭載司機和一名乘客。

駕駛人只需要有從15歲起可獲得的輕型機車執照，或從16歲起可獲得的拖拉機執照。

瑞典以力倡道路安全和嚴格酒駕規則而聞名，但這項制度卻出奇寬鬆。

汽車 瑞典 駕照

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