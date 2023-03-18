好玩測DNA…19歲男發現老爸非生父 媽哭求他保密

意外的DNA檢測讓原本和諧的家庭氛圍一夕變調。(示意圖／ingimage)

這是怎樣的劇情發展？歐美地區近期流行所謂的「簡易DNA檢測 工具」，一名19歲男子基於好玩的心態買來，沒想到在測試過後驚訝的發現，自己似乎並非父親的親生兒子，且在後續的測試調查中意外察覺，自己或許是母親外遇叔叔的小孩；換言之，自己的「叔叔變成爸爸、爸爸變成了伯父」。

根據「鏡報」（The Mirror）報導，網友在知名論壇「Reddit」發文表示，自己當初做DNA檢測只是因為好玩，沒想到得到結果後發現，自己和父親被判定只有共享12%的基因、也就是比起父子關係來說，兩人更像是同父異母的兄弟；而在隨後的檢測中，自己更是與堂妹共享高達24.6%的基因，讓事情愈發詭異。

起初網友因為自己與父親長的很像，因此並未將檢測結果放在心上，但隨著後續報告指出，網友與堂妹應該是同父異母的妹妹，才讓事情的真相慢慢浮出水面。為了驗證自己的猜想，網友決定找母親攤牌，而母親則是在看到檢測結果後震驚不已，並邊哭邊求網友幫忙保密。而事實的真相就像一塊磚頭狠狠砸在網友臉上，讓他相當無奈。

思慮再三後，網友仍將事情的真相告訴所有的家人，隨後並將自己反鎖在房內，並聽到了房門外家人的爭吵聲，這讓他感到相當自責，認為如果不是自己因為好玩去做DNA檢測，或許這一切都不會發生。網友也表示，事發後叔叔也馬上趕到家中，憤怒的父親則是和對方打了起來。貼文的最後並沒有事情後續的發展，大批網友則是暖言安慰，希望網友能好好陪爸爸聊一聊、幫助爸爸度過這個坎。

好玩測個DNA！他驚覺「老爸被綠19年」 媽秒崩潰求保密

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