日本學生未來職業最想做這行 網嘆「沒夢想」

日本調查高中以下的學子夢想從事的行業，結果有許多人的回答都是「上班族」。（取材自推特）

孩子是未來的主人翁，然而近來日本 保險業者「第一生命」，針對3000位小學、中學及高中學生，調查他們未來想從事什麼行業時，「上班族」居然高居數個榜單第一名，令人大嘆在現今的年代，連小孩子都沒有夢想了。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，在這份調查裡，小學男生夢想職業的前三名分別是「上班族」、「youtuber或其他影音分享者」、「足球 選手」，小學女生的前三名則是「甜點師」、「漫畫家或繪師」、「上班族」。由於上次「漫畫家」僅取得第10名，調查員分析，或許是因為像「間諜 家家酒」等動漫作品大紅，從而帶動相關聲勢。

在中學生的部分，國中男生的夢想職業前三名為「上班族」、「公務員」和「IT工程師」。國中女生的部分則是「上班族」、「護理師」和「醫師」。

而在高中方面，高中男生嚮往的前三名仍是「上班族」、「公務員」和「IT工程師」，與國中部的調查完全相同。高中女生則是「上班族」、「公務員」和「看護師」，也與國中大同小異。

網友看到這樣的調查結果，紛紛表示「當社畜居然榜首」、「並不是想當上班族，而是沒有夢想，不知道怎麼回答才這樣說吧」、「可能就看爸爸做什麼的就答什麼」、「毫無希望與夢想……」、「夢想很重要吧」、「沒有棒球選手喔」、「棒球比足球熱門已經是昭和時代的事了」、「10年後就沒youtuber了吧」、「日本玩完了」。