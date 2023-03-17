浴室千萬別放5種物品 小心影響健康

潮濕的浴室堆放髒衣服，可能讓細菌滋生揮發在空氣當中影響健康。(取材自pexels)

家中的浴室，是每個人每天都不只會去一次的空間，從早上的刷牙洗臉、洗澡、如廁等都會待在裡面。在浴室裡放一些生活備品，也是十分方便，但大家都知道，浴室的置物空間有限，且容易讓東西潮濕。

浴室潮濕就容易滋生細菌，如果要將這些東西長時間放在浴室內，容易對身體產生不利的影響，有5件物品都不建議長時間放在浴室內。

一、毛巾

幾乎每個人，都會把毛巾放在浴室，因為非常方便，洗臉刷牙、洗澡後，隨手拿了就可以擦一擦，但事實上毛巾是非常難清潔乾淨的物品。

尤其使用過後的毛巾，本身有一定的潮濕感，毛巾的材質比較特殊，這決定細菌附著在毛巾上清潔的程度。如果浴室比較狹小、潮濕，毛巾在下次使用時，細菌附著在上面，進而直接接觸皮膚，對身體健康就有危害的風險，還是建議洗漱完、洗澡完，將毛巾放置通風、有陽光的地方下曝曬。

毛巾不掛放浴室，最主要是通風如果不夠，就容易發霉。(取材自pexels)

二、清潔劑

浴室非常潮濕，也非常容易髒，許多人習慣把一些清潔劑擺在浴室內。實際上這些清潔劑是由各種化學藥品合成，如果長期擺放在浴室內，有可能會揮發出對人體有害的化學物質，不利於身體健康，在浴室裡不要存放，最好獨立保存。如果，只能放在浴室的清潔用品，可以在浴室放酒精，可以殺菌，還沒有過多的化學物質。

三、垃圾桶

幾乎每個家庭裡的浴室內，馬桶旁邊都會放一個垃圾桶。這本身沒有錯，但如果垃圾桶因為垃圾量並不多就沒有常清潔，也很有可能會對身體造成很大的傷害。

垃圾桶內有許多污穢之物，是細菌繁殖的最佳地點，尤其浴室是比較陰暗潮濕的環境，揮發在空氣中，會直接的造成身體的影響，建議馬桶旁邊的垃圾桶，至少兩到三天清潔一次，並要天天倒垃圾，避免細菌在裡面繁殖滋生。

四、髒衣服

有人喜歡在洗澡後直接將髒衣服丟在浴室的髒衣回收籃中，殊不知，這會助長細菌繁殖。髒衣服本身就在外界沾染了許多灰塵、細菌等，在浴室陰暗潮濕的環境下，更會加速細菌、病毒的滋長。更何況，不是每個人都會天天洗衣服，這導致衣服上的細菌會非常多，即便清潔過後，也未必能完全去除掉衣服上的細菌，導致衣服上的細菌也沾染到浴室內的其他地方，因此不建議把髒衣籃放置在浴室內。

五、植栽

綠色植物放在家中能夠行光合作用，讓房間可以更加清新。但在浴室放置綠色植物確實不太適合，浴室一般比較潮濕，且空間較為狹小，植物吸收不到陽光，沒辦法進行光合作用，導致植物越來越枯萎。而且植物盆子本身就需要潮濕，容易招惹一些小蚊蟲，所以不建議把植物放在浴室，最好的去處就是陽台。