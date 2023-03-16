極罕見…NASA韋伯望遠鏡捕捉「1萬5000光年外絕美恆星」

韋伯太空望遠鏡近日捕捉到罕見且短暫的一幕：一顆「瀕臨死亡的恆星」。(美聯社)

韋伯太空望遠鏡 （James Webb Space Telescope）近日捕捉到罕見且短暫的一幕：一顆「瀕臨死亡的恆星」。

衛報報導，美國太空總署（NASA ）14日在德州 奧斯汀（Austin ）舉行的「SXSW 2023」博覽會上發表這張照片，這也是韋伯望遠鏡2021年升空後的首批觀測之一，只見1萬5000光年外的一顆巨大熾熱恆星藉由紅外線技術在人們眼前展現。

照片中可以清楚看見恆星周遭泛著散發紫光的物質、像櫻花般構築這顆恆星的外層。據悉，幾十年前哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）也曾拍過同一顆恆星，但當時的技術讓它看起來只像一顆火球。

科學家表示這顆恆星的轉變相當罕見，且通常發生在它爆炸成為超新星之前。參與該項目的歐洲太空總署科學家馬林（Macarena Garcia Marin）指出「我們以前從未見過這樣的情況，這真的很令人興奮」。

美國NASA透露這顆恆星位於射手座、正式名稱為「WR 124」，其質量達到約太陽的30倍，且已分離的物質相當於10個太陽。